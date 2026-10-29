Madhya Pradesh Government: वैद्यकीय महाविद्यालयांचे जाळे अन् मोफत एअर ॲम्ब्युलन्स; मध्य प्रदेशला देशात अव्वल बनवण्याचा सरकारचा संकल्प!

परमार्थ हीच खरी मानवसेवा असून, शंकरा आय फाउंडेशनने गेल्या पाच दशकांत लाखो कुटुंबांच्या जीवनात दृष्टीचा प्रकाश आणला आहे, असे गौरवोद्गार मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी काढले. इंदूर येथे आयोजित शंकरा आय फाउंडेशनच्या ५० व्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यात भोपाळ येथील ‘समत्व भवन’मधून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होताना त्यांनी संस्थेच्या कार्याचे कौतुक केले..या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी फाउंडेशनचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय विश्वस्त पद्मश्री डॉ. आर. व्ही. रमणी आणि सह-संस्थापक डॉ. राधा रमणी यांचे विशेष अभिनंदन केले. फाउंडेशनच्या १४ सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये सुमारे ८० टक्के रुग्णांवर पूर्णपणे मोफत नेत्रोपचार केले जात असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. उपमुख्यमंत्री तथा आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री राजेंद्र शुक्ल हेदेखील या कार्यक्रमात ऑनलाइन सहभागी झाले होते..कोईम्बतूरपासून सुरू झालेला सेवाप्रवासशंकरा आय फाउंडेशनच्या सेवाकार्याची सुरुवात मे १९७७ मध्ये तामिळनाडूतील कोईम्बतूर येथे एका लहान प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून झाली. कांची कामकोटी पीठाच्या शंकराचार्यांच्या प्रेरणेतून डॉ. आर. व्ही. रमणी आणि डॉ. राधा रमणी यांनी हा उपक्रम सुरू केला.आज या संस्थेचा विस्तार देशातील १० राज्यांमध्ये झाला असून, १४ सुपर स्पेशालिटी नेत्र रुग्णालयांच्या माध्यमातून रुग्णांना उपचार दिले जातात. या रुग्णालयांमध्ये दररोज एक हजारांहून अधिक रुग्णांवर नेत्र तपासणी आणि उपचार केले जातात..संस्थेच्या सेवा मॉडेलनुसार, सुमारे ८० टक्के गरजू रुग्णांवर मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया केल्या जातात, तर उर्वरित सशुल्क उपचारांमधून खर्चाचा काही भाग भरून काढला जातो. आर्थिक अडचणींमुळे कोणालाही नेत्रोपचारांपासून वंचित राहावे लागू नये, हा या व्यवस्थेमागील मुख्य उद्देश आहे..मध्य प्रदेशात आरोग्य सुविधांचा विस्तारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मध्य प्रदेशातील आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. राज्यातील दुर्गम भागांमध्येही तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आयुष्मान आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.आपत्कालीन परिस्थितीत गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांमध्ये तातडीने पोहोचवण्यासाठी एअर ॲम्ब्युलन्स सेवेचाही उपयोग केला जात आहे. आरोग्याबरोबरच शिक्षण, उद्योग, शेती आणि रोजगार या क्षेत्रांत प्रगती करून मध्य प्रदेशला देशातील अग्रगण्य राज्य बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले..नेत्रदानाबाबत जनजागृती करण्याचे आवाहनसमाजात नेत्रदानाबाबत अजूनही संकोच आणि गैरसमज असल्याने या विषयावर व्यापक जनजागृती करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. शाळा, महाविद्यालये, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), युवक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनी नेत्रदानाचा संदेश अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.मृत्यूनंतर नेत्रदान केल्यामुळे दृष्टिहीन व्यक्तीच्या आयुष्यात प्रकाश येऊ शकतो. त्यामुळे नेत्रदानाबाबतचे गैरसमज दूर करून समाजात सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल यांचेही कौतुकया कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल यांनी शंकरा आय फाउंडेशनच्या कार्याचे कौतुक केले. संस्थेने वैद्यकीय क्षेत्रात निःस्वार्थ सेवेचा आदर्श निर्माण केल्याचे त्यांनी सांगितले.या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, फाउंडेशनचे डॉक्टर, पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि नागरिक उपस्थित होते. पाच दशकांच्या सेवाकार्यातून नेत्रोपचार क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या संस्थेच्या कार्याचा या सोहळ्यात गौरव करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.