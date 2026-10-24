Healthcare Investment: आदिवासी भागांत पोहोचणार हायटेक आरोग्य सेवा; मोबाईल मेडिकल युनिट्स आणि टेलिमेडिसिनचा होणार विस्तार; ५०० रोजगारांच्या संधी

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशातील आरोग्यसेवा अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दृष्टीने धनुष हेल्थकेअर सिस्टीम्सने राज्यात ४०० कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पातून सुमारे ५०० तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. इंदूर येथील ब्रिलियंट कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित ‘मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-२०२६’च्या पहिल्या दिवशी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्याशी वन-टू-वन बैठक घेऊन हा प्रस्ताव सादर केला..हैदराबादस्थित धनुष हेल्थकेअर सिस्टीम्सच्या या प्रस्तावाचा मुख्य भर आदिवासी, वनक्षेत्र आणि दुर्गम ग्रामीण भागांमध्ये आरोग्यसेवा पोहोचवण्यावर आहे. यासाठी मोबाईल मेडिकल युनिट्स आणि टेलिमेडिसिन सेवांचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे.५०० तरुणांना रोजगाराच्या संधीकंपनीचे प्रतिनिधी डी. एस. एन. मूर्ती यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रस्तावित प्रकल्पाची माहिती दिली. या प्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, त्यातून माहिती तंत्रज्ञान, पॅरामेडिकल सेवा आणि आरोग्य व्यवस्थापन या क्षेत्रांत सुमारे ५०० तरुणांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुर्गम भागांतील नागरिकांना जवळच्या ठिकाणी आरोग्य तपासणी आणि वैद्यकीय सल्ला उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..मोबाईल मेडिकल युनिट्स आणि टेलिमेडिसिनवर भरप्रस्तावित योजनेअंतर्गत अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांनी सज्ज मोबाईल मेडिकल युनिट्सच्या माध्यमातून दुर्गम गावांमध्ये आरोग्य तपासणी आणि प्राथमिक वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचे नियोजन आहे. या फिरत्या वैद्यकीय पथकांमुळे आरोग्य सुविधांपासून दूर असलेल्या नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचण्यास मदत होऊ शकते.याशिवाय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांना टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून शहरांतील तज्ज्ञ डॉक्टरांशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना तज्ज्ञांचा सल्ला मिळवण्यासाठी लांबचा प्रवास करण्याची गरज कमी होऊ शकते..प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे डिजिटलायझेशनकेंद्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’च्या निकषांनुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कामकाज आणि रुग्णांच्या नोंदी डिजिटल करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. सुरुवातीला राज्यातील निवडक आदिवासी आणि दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले आहे.डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेमुळे रुग्णांच्या नोंदींचे व्यवस्थापन, वैद्यकीय सल्ल्याची उपलब्धता आणि आरोग्यसेवांमधील समन्वय सुधारण्यास मदत होऊ शकते..मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याकडून सहकार्याची ग्वाहीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी गुंतवणूक प्रस्तावाचे स्वागत करत कंपनीला आवश्यक प्रशासकीय सहकार्य देण्याची ग्वाही दिली. तसेच, आगामी ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट-२०२७’साठी कंपनीला अधिकृत निमंत्रण दिले.या प्रस्तावामुळे मध्य प्रदेशातील आरोग्य तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची आणि दुर्गम भागांमध्ये आरोग्यसेवा विस्तारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रस्तावित गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आरोग्यसेवांचा प्रत्यक्ष विस्तार यांची अंमलबजावणी पुढील टप्प्यांवर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.