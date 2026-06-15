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Heritage Tourism: राजवाड्यात राहण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण! हेरिटेज हॉटेल्स स्थापणेसाठी सरकार देणार ५ कोटींची सबसिडी, कसा करायचा अर्ज ?

Heritage Hotel Subsidy Scheme Explained: मध्य प्रदेश सरकार हेरिटेज हॉटेल प्रकल्पांसाठी 5 कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देत आहे. हेरिटेज हॉटेल सबसिडी, मध्य प्रदेश पर्यटन, 5 कोटी अनुदान योजनेमुळे ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
Heritage Tourism

Heritage Tourism

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील समृद्ध ऐतिहासिक वारसा आणि जुन्या वास्तूंचे जतन करण्यासोबतच राज्यातील पर्यटनाला व्यावसायिक गती देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या पर्यटन विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. 'लीजवर घेतलेल्या हेरिटेज मालमत्तांवर हेरिटेज हॉटेल स्थापनेसाठी भांडवली गुंतवणूक सबसिडी' (Capital Investment Subsidy for Establishment of Heritage Hotel) असे या योजनेचे नाव आहे.

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