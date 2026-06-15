Heritage Tourism: राजवाड्यात राहण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण! हेरिटेज हॉटेल्स स्थापणेसाठी सरकार देणार ५ कोटींची सबसिडी, कसा करायचा अर्ज ?

मध्य प्रदेशातील समृद्ध ऐतिहासिक वारसा आणि जुन्या वास्तूंचे जतन करण्यासोबतच राज्यातील पर्यटनाला व्यावसायिक गती देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या पर्यटन विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. 'लीजवर घेतलेल्या हेरिटेज मालमत्तांवर हेरिटेज हॉटेल स्थापनेसाठी भांडवली गुंतवणूक सबसिडी' (Capital Investment Subsidy for Establishment of Heritage Hotel) असे या योजनेचे नाव आहे. .या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सरकारी मालकीचे जुने किल्ले, राजवाडे आणि ऐतिहासिक वास्तू खाजगी गुंतवणूकदारांना भाडेतत्त्वावर (Lease) देऊन त्याचे रूपांतर भव्य 'हेरिटेज हॉटेल्स'मध्ये केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारकडून कमाल ५ कोटी रुपयांपर्यंतचे भरघोस अनुदान (Subsidy) दिले जात आहे..योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आणि स्वरूपया योजनेची अंमलबजावणी 'मध्य प्रदेश टूरिझम बोर्ड' (Madhya Pradesh Tourism Board) मार्फत केली जात आहे. सरकारच्या मालकीच्या ऐतिहासिक आणि हेरिटेज मालमत्तांचे संवर्धन (Conservation) करणे आणि त्यांचे यशस्वी संचालन करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:.Sanchita Ugale: छावा चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने संपवलं जीवन, नालासोपाऱ्यातील राहत्या घरात आढळला मृतदेह; DDLJ मध्येही काम केलं होतं.१५% भांडवली सबसिडी: पर्यटन विभागाकडून मान्यताप्राप्त प्रकल्पाच्या एकूण निश्चित भांडवली गुंतवणुकीवर (Fixed Capital Investment) गुंतवणूकदाराला १५ टक्के भांडवली गुंतवणूक सबसिडी दिली जाईल.अनुदानाची मर्यादा (Maximum Ceiling): या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाची कमाल मर्यादा ५ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.किमान गुंतवणुकीची अट: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार गुंतवणूकदाराला संबंधित हेरिटेज हॉटेल प्रकल्पात किमान १० कोटी रुपयेचे भांडवली मूल्य (Capital Expenditure) गुंतवणे अनिवार्य आहे..अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि सबसिडी मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदारांना ऑफलाइन चकरा मारण्याची गरज नाही. मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्डाकडून या योजनेसाठीचे अर्ज पूर्णपणे ऑनलाईन (Online) पद्धतीने स्वीकारले जात आहेत. राज्य सरकारच्या अधिकृत आयटी (IT) आणि सिंगल विंडो पोर्टलच्या माध्यमातून इच्छुक उद्योजक आणि हॉटेल व्यावसायिक या योजनेसाठी आपले सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करू शकतात.या योजनेमुळे मध्य प्रदेशातील ऐतिहासिक वास्तूंचे केवळ जतनच होणार नाही, तर खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयी-सुविधा निर्माण होऊन स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या हजारो नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.मध्य प्रदेशात ऐतिहासिक आणि हेरिटेज पर्यटनाची (Heritage Tourism) क्रेझ वाढत असल्याने, अनेक मोठ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय हॉटेल समूहांनी (Hotel Chains) एमपी टूरिझम बोर्डाच्या या ऑनलाईन सबसिडी योजनेअंतर्गत सरकारी किल्ले लीजवर घेण्यासाठी रस दाखवला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.