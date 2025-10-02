Madhya Pradesh : ६२४ कोटी रूपयात होणार IIT चा विस्तार; वर्ल्ड क्लास कॅम्पसमध्ये मिळणार या सुविधा

IIT Expansion in Madhya Pradesh with ₹624 Crore गेल्या काही वर्षात आयटी क्षेत्राचा अफाट विकास झाला आहे. तरूणांचा कलही आयटी क्षेत्राकडे अधिक आहे. देशात तंत्रज्ञान शिक्षणाला नवीन उंचीवर नेणाऱ्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयआयटी इंदौरसह देशातील ८ भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये (IITs) विस्तार प्रकल्पांचे व्हर्च्युअल उद्घाटन केले आहेत. .या उपक्रमाअंतर्गत मध्य प्रदेशातील आयआयटी इंदौरला ६२४.५७ कोटी रुपयांची क्षमता विस्तार व पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पाची भेट मिळाली आहे. याचा उद्देश संस्थेला जागतिक दर्जाचे बनवणे आहे, त्यामुळे राज्यातील तरूणांच्या शिक्षण अन् नोकरीचा प्रश्न सुटला आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी आयआयटी इंदौरला मिळालेल्या या मोठ्या भेटीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी म्हटले, "केंद्र सरकारचे हे पाऊल आता राज्यात तंत्रज्ञान शिक्षणात एका नव्या युगाची सुरुवात करेल. यामुळे आपल्या तरुणांना अध्ययन, संशोधन व नवोपक्रमासाठी व्यापक व उत्कृष्ट संधी मिळतील." .सुविधा होतील जागतिक दर्जाच्याआयआयटी इंदौरमधील या विस्तार प्रकल्पाला उच्च शिक्षण प्रोत्साहन आणि फंडिंग एजन्सी (HEFA) द्वारे तिसऱ्या टप्प्यात मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा वापर अनेक महत्त्वाच्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे, ज्यामध्ये समाविष्ट आहेत: अत्याधुनिक शैक्षणिक इमारत –३७४.३८ कोटीनिवासी संकुल आणि इतर सुविधा – १२३.१५ कोटीप्रगत उपकरणे – २७.०४ कोटीयाशिवाय, एक औद्योगिक संशोधन उद्यान, डिझाइन विभाग, विद्यार्थी क्रियाकलाप केंद्र, व्याख्यानगृह संकुल आणि एक आगंतुक छात्रावास देखील बांधण्यात येणार आहे. .लॅब विस्तारासाठी १०० कोटींची अतिरिक्त मदत मुख्य प्रकल्पाव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने आयआयटी इंदौरच्या प्रयोगशाळांना अधिक बहुआयामी बनवण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत मंजूर केली आहे. या निधीचा वापर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जैव-तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकीसारख्या क्षेत्रांतील क्लिष्ट प्रयोग आणि डेटा विश्लेषणासाठी उच्च दर्जाच्या व अत्याधुनिक उपकरणांच्या खरेदीसाठी केला जाणार आहे. आयआयटी इंदोरचे संचालक प्रा. सुहास जोशी म्हणाले, "पायाभूत सुविधांतील या विकासामुळे केवळ आपली शैक्षणिक व संशोधन परिसंस्था मजबूत होणार नाही, तर विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना नवोपक्रम, सहकार्य आणि सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक दर्जाचे वातावरण मिळेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.