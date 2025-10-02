देश

Madhya Pradesh : ६२४ कोटी रूपयात होणार IIT चा विस्तार; वर्ल्ड क्लास कॅम्पसमध्ये मिळणार या सुविधा

आयआयटी इंदौरमधील या विस्तार प्रकल्पाला उच्च शिक्षण प्रोत्साहन आणि फंडिंग एजन्सी (HEFA) द्वारे तिसऱ्या टप्प्यात मंजुरी देण्यात आली आहे.
Madhya Pradesh : ६२४ कोटी रूपयात होणार IIT चा विस्तार; वर्ल्ड क्लास कॅम्पसमध्ये मिळणार या सुविधा
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

IIT Expansion in Madhya Pradesh with ₹624 Crore 

गेल्या काही वर्षात आयटी क्षेत्राचा अफाट विकास झाला आहे. तरूणांचा कलही आयटी क्षेत्राकडे अधिक आहे. देशात तंत्रज्ञान शिक्षणाला नवीन उंचीवर नेणाऱ्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयआयटी इंदौरसह देशातील ८ भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये (IITs) विस्तार प्रकल्पांचे व्हर्च्युअल उद्घाटन केले आहेत.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
IIT
Madhya Pradesh State Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com