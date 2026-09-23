MP Investment : ड्रोन निर्मिती, डेटा सेंटर ते स्पेसटेक; सिंगल विंडो सिस्टीमच्या बळावर मध्य प्रदेशात हायटेक उद्योगांची भरारी!

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशात सेमीकंडक्टर, चिप डिझाइन, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC), डेटा सेंटर आणि ड्रोन तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांना बेंगळुरूतून चालना मिळाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी २२ सप्टेंबर रोजी बेंगळुरूमध्ये उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांशी वन-टू-वन चर्चा केली. या बैठकीत ५०० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक प्रस्तावांवर चर्चा झाली. केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हेही या संवादात सहभागी झाले होते..GCCसाठी २१० कोटींचा प्रस्तावIT आणि GCC क्षेत्रातील थोलोन्सने मध्य प्रदेशात २१० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला. कंपनीचे अविनाश वशिष्ठ आणि अंकिता वशिष्ठ यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. CGIनेही मध्य प्रदेशातील GCC क्षेत्रात विस्तार करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.चिप डिझाइनमध्ये २०० कोटींचे प्रस्तावसेमीकंडक्टर आणि चिप डिझाइन क्षेत्रात दोन मोठे प्रस्ताव समोर आले. Aseem Maven Siliconने १०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून चिप डिझाइन हाउस उभारण्याचा प्रस्ताव दिला असून, पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी रुपये गुंतवण्याची योजना आहे. Core-IC Technologiesनेही विविध टप्प्यांत १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून चिप डिझाइन सर्व्हिसेस युनिट उभारण्याची तयारी दर्शवली..स्टार्टअपसाठी २०० कोटींच्या निधीची योजनाडीपटेक व्हेंचर कॅपिटल फंड Seafundने मध्य प्रदेशातील स्टार्टअप्ससाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची योजना मांडली. यामुळे राज्यातील नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांना भांडवल उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.याशिवाय Ninestars Information Technologiesने मध्य प्रदेशात आधुनिक डेटा सेंटर उभारण्याबाबत चर्चा केली. SpaceTech, मोबिलिटी आणि पर्यावरण क्षेत्रातील कंपन्यांनीही राज्यातील संभाव्य गुंतवणुकीबाबत चर्चा केली.ड्रोन निर्मिती आणि चाचणी केंद्रावर भरमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी Airbound, ideaForge, Nautical Wings, NewSpace and Research Technologies आणि Unmanned Systems यांसारख्या ड्रोन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मध्य प्रदेशात ड्रोन निर्मिती, असेंबलिंग आणि चाचणीसाठी आवश्यक इकोसिस्टम उभारण्याच्या शक्यतांवर या बैठकीत विचार करण्यात आला..ग्वाल्हेर TMZ केंद्रस्थानीया गुंतवणूक संवादात ग्वाल्हेर टेलिकॉम मॅन्युफॅक्चरिंग झोनवरही विशेष भर देण्यात आला. दूरसंचार उपकरणांचे उत्पादन, संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी हा झोन विकसित केला जात आहे. दूरसंचार विभागाच्या माहितीनुसार, या झोनमध्ये यापूर्वीच २४ कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला असून प्रस्तावित गुंतवणुकीचा आकडा सुमारे ५,५०० कोटी रुपये असल्याचे वृत्त आहे..इंदूर-भोपाळपलीकडे औद्योगिक विस्तारमध्य प्रदेशातील औद्योगिक विकास केवळ इंदूर, भोपाळ किंवा उज्जैनपुरता मर्यादित न ठेवता ग्वाल्हेर, जबलपूर आणि इतर भागांतही तंत्रज्ञानाधारित उद्योग वाढवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री यादव यांनी गुंतवणूकदारांना सांगितले. गुंतवणूकदारांसाठी सिंगल-विंडो मंजुरी आणि धोरणात्मक मदत देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.बेंगळुरूतील या बैठकीतून मिळालेले प्रस्ताव प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत कितपत रूपांतरित होतात, यावर पुढील काळात या उपक्रमाचा परिणाम अवलंबून राहणार आहे. सध्या मात्र चिप डिझाइन, GCC, डीपटेक, डेटा सेंटर आणि ड्रोनसारख्या क्षेत्रांना मध्य प्रदेशात आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने गुंतवणूकदारांशी थेट संवाद वाढवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.