Madhya Pradesh: वर्षभरात ८५ हजार तरुणांना रोजगाराच्या संधी; ६२ खनिज निरीक्षकांना नियुक्तीपत्रे

मध्य प्रदेश: सरकारने गेल्या वर्षभरात ८५ हजार तरुणांना रोजगार आणि शासकीय सेवेच्या संधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिली. भोपाळ येथील मुख्यमंत्री निवासस्थानी आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी ६२ नवनियुक्त खनिज निरीक्षकांना नियुक्तीपत्रे प्रदान केली. या वेळी राज्यातील खनिज क्षेत्रातील महसूलवाढ आणि नव्या खाण प्रकल्पांची माहितीही देण्यात आली..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते पाच उमेदवारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. यावेळी इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर आणि खनिज साधन विभागाचे प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल उपस्थित होते.खनिज महसूल १२ हजार कोटींवरखनिज साधन विभागाचे प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल यांनी विभागाच्या कामकाजाची माहिती देताना राज्याचा खनिज महसूल वाढल्याचे सांगितले. त्यांच्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशाचा खनिज महसूल पूर्वी सुमारे ८ ते ९ हजार कोटी रुपये होता. आता तो वाढून १२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.विभागाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ७२ खनिज निरीक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यापैकी ६२ जणांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. खनिज प्रशासन, महसूलविषयक कामकाज आणि अवैध उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने या अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे..मध्य प्रदेशात ३३ कोळसा ब्लॉक्सकेंद्र सरकारच्या लिलाव प्रक्रियेतून मध्य प्रदेशला ३३ कोळसा खाण ब्लॉक्स मिळाल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली. यापैकी आठ ब्लॉक्समध्ये कोळसा उत्पादन सुरू झाले आहे. आणखी सहा ब्लॉक्समध्ये खाण विकासाचे काम सुरू असून उत्पादन सुरू करण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू आहे.राज्यातील खनिज संसाधनांच्या शोध आणि विकासाला गती देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे या प्रकल्पांमधून दिसून येते..छतरपूर आणि पन्नामध्ये हिऱ्यांचा शोधहिऱ्यांच्या बाबतीतही मध्य प्रदेशातील अन्वेषणाला वेग देण्यात येत आहे. पन्ना जिल्ह्यात एका नवीन हिरा ब्लॉकचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर छतरपूर जिल्ह्यातील दोन नवीन क्षेत्रांमध्ये हिऱ्यांच्या संभाव्य साठ्यांसाठी अन्वेषण सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.पन्ना हे देशातील प्रमुख हिरा क्षेत्रांपैकी एक असल्याने या नव्या अन्वेषणाकडे खनिज क्षेत्राचे लक्ष आहे.सिंगरौलीत सोन्याच्या धातूवर प्रक्रियासोन्याच्या खाण क्षेत्रातही मध्य प्रदेशात हालचाली सुरू आहेत. सिंगरौली आणि कटनी जिल्ह्यांमध्ये सहा गोल्ड ब्लॉक्सचा लिलाव झाल्याची माहिती देण्यात आली. त्याचबरोबर सिंगरौलीमध्ये सोन्याच्या धातूवर प्रक्रिया करण्यासाठी ग्रीनफिल्ड गोल्ड कॉन्सन्ट्रेट प्रोसेसिंग युनिट उभारण्याचे काम सुरू आहे.यामुळे केवळ खनिज उत्खननापुरते मर्यादित न राहता त्याच्या पुढील प्रक्रियेशी संबंधित उद्योगांनाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे..‘कर्मयोगी’ म्हणून काम करण्याचे आवाहननवनियुक्त खनिज निरीक्षकांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या तरुणांनी जबाबदारीच्या भावनेने काम करण्याचे आवाहन केले. शासकीय कर्मचारी म्हणून केवळ पदाची जबाबदारी न पाहता जनसेवेच्या भावनेने काम करावे, असे त्यांनी सांगितले.नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर नवनियुक्त निरीक्षकांनीही आनंद व्यक्त केला. राज्याच्या खनिज क्षेत्रातील महसूलवाढ, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि खनिज संसाधनांचे प्रभावी व्यवस्थापन यासाठी काम करण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.एकीकडे नव्या नियुक्त्यांमधून खनिज प्रशासनाला मनुष्यबळ मिळत असताना दुसरीकडे कोळसा, हिरा आणि सोने या खनिजांच्या अन्वेषणाला आणि प्रक्रियेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील खनिज क्षेत्रातील पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.