नव्या मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीनंतर प्रशासनात मोठा बदल; २० IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, जाणून घ्या यादी...

मध्यप्रदेश सरकारने राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेत मोठा बदल करत तब्बल २० आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नव्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वाच्या विभागांचे नेतृत्व बदलले असून अनेक जिल्ह्यांना नवे कलेक्टर मिळाले आहेत. नवीन मुख्य सचिव अशोक बर्नवाल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर झालेला हा पहिलाच मोठा प्रशासकीय फेरबदल आहे..इंदौर विभागाचे आयुक्त सुदाम खाडे यांची मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयात सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर कुमार पुरुषोत्तम यांच्याकडे उपसचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मुख्य सचिव कार्यालयातही सिद्धार्थ जैन यांची उपसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..UPSC पासून AI आधारित सुशासनापर्यंतचा प्रवास; माजी IAS डॉ. नितीन गोकर्ण यांनी सांगितले यशाचे मंत्र .प्रशासनासोबतच विकास प्रकल्पांवरही सरकारने भर दिला आहे. नीरज मंडलोई यांच्याकडे ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट २०४७ च्या आयोजनाची जबाबदारी देण्यात आली असून ते उद्योग आणि एमएसएमई विभागाचाही अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार आहेत. संदीप यादव यांच्याकडे जलसंधारण विभागासह केन-बेतवा आणि पार्वती-कालीसिंध या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..रमेश कुमार यांच्याकडे महसूल विभागासोबत नर्मदा व्हॅली डेव्हलपमेंट अथॉरिटीचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. डॉ. राजेश राजौरा यांची आरसीपीव्ही नरोन्हा प्रशासन आणि व्यवस्थापन अकादमीच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकनिर्माण विभागाचे प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह यांच्याकडे आरोग्य, कुटुंब कल्याण आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे..याशिवाय, रतलाम, मंदसौर, अनूपपूर, शहडोल, खरगोन आणि आगर मालवा या जिल्ह्यांमध्ये नव्या कलेक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केसी गुप्ता, मनीष सिंह, सचिन सिन्हा, जॉन किंग्सले एआर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्येही बदल करण्यात आला आहे..'मला पूर्ण काम द्या, नाहीतर दुसऱ्या राज्यात बदली करा'; भाजप आमदाराचं नाव घेत IAS अधिकाऱ्याचं सरकारला पत्र.राज्य सरकारने हा निर्णय प्रशासन अधिक कार्यक्षम, वेगवान आणि विकासाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने घेतल्याचे मानले जात असून, आगामी काळात या बदलांचा परिणाम विविध विभागांच्या कामकाजावर आणि जिल्हास्तरीय प्रशासनावर दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.