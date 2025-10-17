Accident: भीषण! राज्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनाची रिक्षाला धडक, ७ जण गंभीर जखमी, एकाचे दोन्ही पाय तुटले

देश

State Minister Convoy Vehicle And Rickshaw Accident: मध्यप्रदेशातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. राज्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनाने रिक्षाला धडक दिली आहे. यात काही जण जखमी झाले आहेत.
Chhatarpur Accident News: मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यात राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार यांच्या ताफ्यातील एक वाहन ई-रिक्षाला धडकले. ज्यामध्ये सात जण जखमी झाले. या अपघातात एका ७० वर्षीय व्यक्तीने आपले दोन्ही पाय गमावले. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना जिल्हा रुग्णालयात आणि नंतर ग्वाल्हेर येथे रेफर करण्यात आले. मंत्र्यांचा ताफा दसरा मेळाव्यावरून परतत होता.

