Accident: भीषण! राज्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनाची रिक्षाला धडक, ७ जण गंभीर जखमी, एकाचे दोन्ही पाय तुटले

Chhatarpur Accident News: मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यात राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार यांच्या ताफ्यातील एक वाहन ई-रिक्षाला धडकले. ज्यामध्ये सात जण जखमी झाले. या अपघातात एका ७० वर्षीय व्यक्तीने आपले दोन्ही पाय गमावले. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना जिल्हा रुग्णालयात आणि नंतर ग्वाल्हेर येथे रेफर करण्यात आले. मंत्र्यांचा ताफा दसरा मेळाव्यावरून परतत होता. .मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकुशनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या बसंतपूर चौकाजवळील गौरीहर रोडवर ही घटना घडली. बुदौरा गावातील रहिवासी घुमन सिंग यांचा मुलगा ७० वर्षीय साहिब सिंग दिवाळीच्या खरेदीनंतर लवकुशनगरहून आपल्या गावी परतत होता. ई-रिक्षात सुमारे सात जण होते. राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार यांचा ताफा बसंतपूर चौकातून जात असताना ताफ्यातील एका वाहनाची ई-रिक्षाशी टक्कर झाली. .धडक इतकी जोरदार होती की ई-रिक्षा उलटली. साहेब सिंग नावाच्या वृद्ध व्यक्तीचे पाय तुटले. तर इतर प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली. जखमी वृद्धाला ताफ्यातील पोलिसांच्या वाहनातून तात्काळ लवकुशनगर रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना जिल्हा रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. रात्री उशिरा त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना ग्वाल्हेर येथे रेफर करण्यात आले..जखमी वृद्ध व्यक्तीच्या काकांनी स्पष्ट केले की, मंत्री चांदला येथे एका कार्यक्रमासाठी जात होते. त्यांच्या ताफ्यामागील वाहनामुळे हा अपघात झाला. मंत्र्यांनी काही मदत केली का असे विचारले असता ते म्हणाले, "त्यांनी मदत केली नाही. त्यांनी आम्हाला त्यांना ग्वाल्हेरला घेऊन जाण्यास आणि त्यांचे आयुष्मान कार्ड पाठवण्यास सांगितले. म्हणून आम्ही काहीतरी करत आहोत."