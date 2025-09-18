Madhya Pradesh : PM नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त मिळाले हे खास गिफ्ट, CM मोहन यादव यांनी दिली ऐतिहासिक वस्तू

PM Narendra Modi Birthday : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा काल वाढदिवस झाला. त्यांनी या खास दिवशी नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशमधील धार येथे हजेरी लावली. त्यांना धारमध्ये वाढदिवसानिमित्त काही खास भेटवस्तू मिळाल्या आहेत. या सर्व भेटवस्तूंमध्ये मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या भेटवस्तूची अधिक चर्चा होत आहे. .मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी पंतप्रधानांना वराहाची ऐतिहासिक मूर्ती भेट दिली आहे. ही मूर्ती मंदसौर येथे उत्खननात सापडली होती. त्याचबरोबर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकूर यांनीही मंचावर पंतप्रधानांचे स्वागत केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस मध्य प्रदेशसाठी अत्यंत खास मानला जातो. त्यांच्या हस्ते राज्याला अनेक महत्त्वाच्या योजना व प्रकल्पांचा लाभ मिळतो आहे. या प्रसंगी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या, आणि कार्यक्रमात त्यांना वराहाची मूर्ती भेट दिली. ही मूर्ती मध्य प्रदेशच्या मंदसौरमध्ये खाणकाम करताना सापडली होती. .सीएम म्हणाले की, "पंतप्रधान आमच्या आदिवासी भागात आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत, हे आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे."केंद्रीय राज्य मंत्री व धारच्या खासदार सावित्री ठाकूर यांनी पंतप्रधानांना आदिवासी वेशभूषा भेट दिली. यामध्ये पारंपरिक आदिवासी शस्त्र, टोपी आणि बंडी यांचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हे खास भेटवस्तू मिळाल्याने आनंदी दिसले. त्यांनी मंचावर ती पारंपरिक टोपी घातली होती. यासोबतच त्यांना माता दुर्गेची प्रतिमाही भेट देण्यात आली. धार जिल्ह्यातील बालोद गावातील एएनएम लीला यांनी पंतप्रधान मोदींना एक सुंदर चित्र भेट दिले. या चित्रात "सशक्त महिला, सशक्त कुटुंब" यांची झलक दिसते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.