Love Marriage Ban : गावाचा अजब निर्णय, लव्ह मॅरेजवर घातली बंदी; कुटुंबाचे अन्न-पाणी बंद, सामाजिक बहिष्कारही टाकणार

कायद्याने प्रौढांना त्यांच्या पसंतीनुसार लग्न करण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु देशाच्या अनेक भागांमध्ये, प्रेमविवाह करणाऱ्या तरुणांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना अजूनही सामाजिक छळाला सामोरे जावे लागते. मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्ह्यातील पंचेवा गावात असाच एक प्रकार समोर आला आहे, या गावात प्रेमविवाह करणाऱ्या तरुण तरुणीच्या कुटुंबांवर उघडपणे सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. .या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ बनवण्यात आला आहे आणि तो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, मोठ्या संख्येने गावकरी एकाच ठिकाणी बसलेले आणि उभे असलेले दिसत आहेत, तर एका तरुणाला गावाच्या वतीने हुकूम वाचताना ऐकू येत आहे. .या आदेशात असेही म्हटले आहे की अशा कुटुंबांची जमीन कोणीही भाड्याने घेणार नाही आणि त्यांच्या घरात कोणतेही काम करण्यास मनाई असेल. शिवाय, जर प्रेमविवाह आयोजित करणारी किंवा साक्षीदार म्हणून काम करणारी व्यक्ती गावातील रहिवासी असेल, तर त्यांच्यावरही सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल. जर बाहेरील व्यक्तीने लग्न आयोजित केले तर आश्रय देणाऱ्या व्यक्तीवरही सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल..Viral News : वरमाला घालण्याआधी नवऱ्याने मागितली फॉर्च्युनर कार; लेकीच्या गरीब बापाने दिला नकार, वरपक्षाने मोडलं लग्न, व्हिडिओ पाहा.व्हिडिओमध्ये प्रेमविवाहात सहभागी असलेल्या तीन कुटुंबांच्या प्रमुखांची नावे देखील आहेत. त्यात असेही म्हटले आहे की बहिष्कृत कुटुंबाला पाठिंबा देणाऱ्या कोणालाही सामाजिक निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर हा मुद्दा गंभीर झाला आहे. संविधान आणि कायदा प्रेमविवाहांना परवानगी देत असूनही, गावपातळीवर अशा प्रकारचे आदेश सामाजिक विचारसरणी आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.