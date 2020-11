दोन दिवसांपासून बोअरवेलमध्ये अडकलाय चिमुकला; सुटकेसाठी युद्धपातळीवर काम सुरु

ग्वाल्हेर : मध्य प्रदेसातील निवाडी जिल्ह्यातील सैतपुरा गावातील एका बोरवेलमध्ये तीन वर्षांचा लहान मुलगा पडला आहे. प्रल्हाद असं या मुलाचं नाव असून त्याला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न अद्याप सुरु आहेत. सध्या हा मुलगा बेशुद्ध अवस्थेत आहे. त्याचा आवाज येत नाहीये. तसेच आत सोडलेल्या कॅमेऱ्यामध्ये कसल्याही प्रकारची हालचाल देखील दिसत नाहीये.

त्या मुलाला बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांसोबतच प्रशासन व्यवस्था देखील युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे. बुधवारी रात्री उशीरा उत्तर प्रदेशातील लखनऊमधून आलेल्या एनडीआरएफच्या टीमने हे काम हातात घेतलं आहे. पाच मशीन्स लावून खोदकाम सुरु आहे. आरोग्य विभागाच्या एका टीमद्वारे बोरवेलमध्ये सातत्याने ऑक्सीजन सोडला जात आहे.

Madhya Pradesh: Rescue operation still underway to save the 3-year-old boy, who fell into an open borewell at Setupura village in Niwari district on 4th November

“Section 144 imposed in the area today so that rescue operation can be carried out properly,” says Niwari Collector. pic.twitter.com/9U31cjR4Vi

