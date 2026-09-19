Free Registration of 50 Lakh Rural Properties: पंतप्रधानांच्या वाढदिवशी 'स्वामित्व योजने'ने गावकऱ्यांना दिला मालकी हक्क! ५० लाख ग्रामीण संपत्तींची मोफत रजिस्ट्री

मध्य प्रदेशात: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त मध्य प्रदेशात ‘सेवा-संकल्प अभियान’ सुरू करण्यात आले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आणि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या उपस्थितीत इंदूरमधून या अभियानाचा शुभारंभ झाला. याच कार्यक्रमातून ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-२०२६’ अंतर्गत राज्यातील सुमारे ५० लाख ग्रामीण संपत्तींच्या नि:शुल्क नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अभियानाच्या शुभारंभापूर्वी नितिन नवीन आणि मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी इंदूरमध्ये रोड-शोही केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाबरोबरच भगवान विश्वकर्मा जयंतीचे औचित्य साधून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता..६८ लाखांहून अधिक भूखंडांचे सर्वेक्षणराज्य सरकारच्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातील ४१ हजार ५६८ गावांमध्ये ६८.४७ लाख भूखंडांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यापैकी पात्र सुमारे ५० लाख ग्रामीण खासगी संपत्तींची नोंदणी मोफत करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी लागणारे स्टॅम्प शुल्क आणि नोंदणी शुल्क सरकारकडून भरले जाणार आहे.ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांकडे पिढ्यानपिढ्या वापरात असलेल्या घर, अंगण किंवा इतर संपत्तीचा अधिकृत मालकी हक्काचा दस्तऐवज नव्हता. ‘स्वामित्व’ प्रक्रियेतून अशा संपत्तींचे अधिकृत अभिलेख तयार करून पात्र नागरिकांना मालकी हक्काचे दस्तऐवज देण्याचे उद्दिष्ट आहे..२३ हजार गावांमध्ये महिनाभर मोहीममुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यातील सुमारे २३ हजार गावांमध्ये या अभियानांतर्गत शिबिरे आणि नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. पात्र नागरिकांच्या संपत्तीची नोंदणी करून त्यांना अधिकृत मालकी हक्काचा दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.नितिन नवीन यांनी ग्रामीण नागरिकांसाठी मालकी हक्काच्या दस्तऐवजाचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांच्या भाषणात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षांच्या प्रवासाचा उल्लेख करण्यात आला..महिलांसाठीही घोषणांचा उल्लेखमुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी ‘लाडली बहना’ योजनेचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यावर आतापर्यंत ५५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली आहे. तसेच रोजगार देणाऱ्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना व्हायॅबिलिटी गॅप फंडिंगच्या माध्यमातून दरमहा ५ हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली.याशिवाय, मध्य प्रदेशातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्थळांच्या विकासाचाही सरकारच्या योजनांमध्ये समावेश असल्याचे मुख्यमंत्री यादव यांनी सांगितले. भगवान श्रीकृष्णाशी संबंधित स्थळांसह जानापावसारख्या धार्मिक स्थळांच्या विकासाचा उल्लेख त्यांनी केला.या अभियानातून ग्रामीण संपत्तींच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्याबरोबरच नागरिकांना त्यांच्या संपत्तीशी संबंधित अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.