Devendra Jain Viral Video : तुम्ही गाढव, मी ग्रॅज्युएट... भाजप आमदाराला तरुणाचे प्रत्युत्तर, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, नेमकं काय घडलं?

मध्य प्रदेशातील शिवपुरी येथे २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान भाजप आमदार आणि एका तरुणामध्ये शाब्दिक वाद झाला. या वादाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, तरुणाने आमदारांना दिलेल्या उत्तराची चर्चा सुरू आहे. या प्रसंगावेळी उपस्थित लोकांनी टाळ्या वाजवून तरुणाच्या वक्तव्याला प्रतिसाद दिल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे..नेमकं काय घडलं?मध्य प्रदेशातील शिवपुरी येथे गुरुवारी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. ओबीसी महासभेचे कार्यकर्ते आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यासाठी पोहोचले होते. या आंदोलनात पोहरीचे आमदार कैलाश कुशवाह हेदेखील सहभागी झाले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी निवेदन स्वीकारण्यासाठी न आल्याने आंदोलकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती..दरम्यान, शिवपुरीचे भाजप आमदार देवेंद्र जैन हे आंदोलनस्थळी दाखल झाले. यावेळी आंदोलकांमधील एका तरुणाने त्यांच्याशी संवाद साधत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करताना, हा न्यायालयाचा निर्णय असल्याचेही त्याने सांगितले..‘तुम्ही गाढव, मी ग्रॅज्युएट’आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना आमदार देवेंद्र जैन यांनी संबंधित तरुणाला उद्देशून, ‘तू गाढव आहेस का?’ असा प्रश्न विचारल्याचे व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. त्यावर तरुणाने, ‘मी ग्रॅज्युएट आहे, तुम्ही गाढव आहात,’ असे प्रत्युत्तर दिले..तरुणाने दिलेल्या या उत्तरानंतर घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी टाळ्या वाजवल्या. या प्रसंगामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ वातावरण तापल्याचे दिसून आले. त्यानंतर आमदार देवेंद्र जैन तेथून निघून गेल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसते. .सोशल मीडियावर व्हिडीओची चर्चाया घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि आंदोलनादरम्यान झालेली शाब्दिक चकमक यामुळे हा प्रसंग चर्चेत आला आहे. दरम्यान, २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाची मागणी हा या आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.