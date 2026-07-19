Slimnabad Tunnel: पर्वताखाली १२ किमीचा बोगदा, वरून नदीचा प्रवाह! विजेशिवाय वाहणार नर्मदेचे पाणी, अशा पद्धतीने पूर्ण झाला स्लीमादाबाद बोगदा

मध्य प्रदेशच्या कटनी जिल्ह्यातील 'स्लीमादाबाद बोगदा' (Slimnabad Tunnel) हा अभियांत्रिकीचा एक अद्भूत आणि अद्भूत चमत्कार (Engineering Marvel) आता पूर्णत्वाकडे आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी १७ जुलै २०२६ रोजी या त्यांच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट'ची प्रत्यक्ष पाहणी केली. विंध्य पर्वतरांगा फोडून तयार करण्यात आलेल्या या बोगद्यामुळे विंध्य-महाकौशल क्षेत्रातील शेतीचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार आहे..मध्य प्रदेशातील जलसंपदा क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी स्लीमादाबाद बोगदा प्रकल्प अखेर पूर्णत्वास आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी कटनी येथे प्रकल्पाची पाहणी करून अभियंते आणि कामगारांच्या कामाचे कौतुक केले. या बोगद्यामुळे जबलपूर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा आणि पन्ना या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे १,४५० गावांमधील २.४५ लाख हेक्टर शेतीला कायमस्वरूपी सिंचनाची सुविधा मिळणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे नर्मदा नदीचे पाणी सोन नदीच्या खोऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यात येणार असून, विंध्य परिसरातील शेती आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..दर मिनिटाला २५ हजार लिटर पाण्याचा सामनाया बोगद्याचे काम तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक होते. विंध्य पर्वतरांगांतील सुमारे ४० मीटर उंच रांग भेदणे शक्य नसल्याने जमिनीपासून सुमारे १२० फूट खोलीवर बोगदा खोदण्याचे काम सुरू करण्यात आले.कामादरम्यान संगमरवर, चुनखडी आणि डोलोमाइटचे कठीण खडक आडवे आले. जमिनीखालून मोठ्या दाबाने दर मिनिटाला सुमारे २५ हजार लिटर पाणी बोगद्यात शिरत होते. त्यामुळे सतत माती खचण्याचा धोका निर्माण झाला होता.सुरुवातीला वापरलेली यंत्रसामग्री कठीण खडकांमुळे निकामी झाली. त्यानंतर जर्मनीतून अत्याधुनिक हेरेनक्नेख्ट यंत्र मागवण्यात आले. तसेच विशेष ग्राउटिंग तंत्राचा वापर करून पाण्याची गळती नियंत्रित करण्यात आली.विशेष म्हणजे हा बोगदा दाट लोकवस्ती, राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वेमार्गाखालून जात असूनही जमिनीवरील कोणत्याही रचनेचे नुकसान झाले नाही..Gold Silver Rate : आठवडाभरात सोने, चांदी हजारो रुपयांनी उतरले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या ताजे दर.बोगद्याची वैशिष्ट्येसुमारे ११.९५२ किलोमीटर लांबी आणि १०.१४ मीटर व्यास असलेल्या या बोगद्याची रचना अशी करण्यात आली आहे की, नर्मदेचे पाणी कोणत्याही पंपाशिवाय, केवळ गुरुत्वाकर्षणाच्या साहाय्याने वाहणार आहे. त्यामुळे विजेचा खर्चही होणार नाही.अभियंत्यांच्या मते, हा बोगदा इतका मजबूत आहे की, पुढील १०० वर्षे मोठ्या भूकंपाचाही त्यावर परिणाम होणार नाही.या प्रकल्पासाठी २००८ मध्ये सुमारे ७९९ कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला होता. मात्र, कठीण भौगोलिक परिस्थिती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढून १,६१०.४७ कोटी रुपये झाला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने २७५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. सध्या प्रकल्पाचे ९६.६६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे..शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या प्रकल्पाला 'किसान कल्याण वर्षातील' महत्त्वाची उपलब्धी म्हटले आहे. पुढील तीन महिन्यांत रब्बी हंगामासाठी १ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचे पाणी मिळण्यास सुरुवात होणार आहे.या प्रकल्पामुळे बोगद्याच्या खालून नर्मदेचे पाणी वाहणार, तर वरून कटनी नदीचा प्रवाह सुरू राहणार आहे. हा अभियांत्रिकी कौशल्याचा अनोखा नमुना मानला जात आहे.राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र पूर्वी ७.५ लाख हेक्टर होते. ते वाढून ४४ लाख हेक्टर झाले असून, गेल्या अडीच वर्षांत ते ६५ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे.सरकारने डिसेंबर २०२६ पर्यंत ८७,४३३ हेक्टर, तर डिसेंबर २०२७ पर्यंत १,५४,६९३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन करताना सांगितले की, सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर या भागातील शेतीचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शेतजमीन विकू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.