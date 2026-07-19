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Slimnabad Tunnel: पर्वताखाली १२ किमीचा बोगदा, वरून नदीचा प्रवाह! विजेशिवाय वाहणार नर्मदेचे पाणी, अशा पद्धतीने पूर्ण झाला स्लीमादाबाद बोगदा

Slimnabad Tunnel Nears Completion: मध्य प्रदेशातील 12 किमी लांबीचा स्लीमादाबाद बोगदा पूर्णत्वाकडे आला असून गुरुत्वाकर्षणाच्या साहाय्याने नर्मदेचे पाणी विजेशिवाय सिंचनासाठी पोहोचणार आहे.
Slimnabad Tunnel

Slimnabad Tunnel

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशच्या कटनी जिल्ह्यातील 'स्लीमादाबाद बोगदा' (Slimnabad Tunnel) हा अभियांत्रिकीचा एक अद्भूत आणि अद्भूत चमत्कार (Engineering Marvel) आता पूर्णत्वाकडे आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी १७ जुलै २०२६ रोजी या त्यांच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट'ची प्रत्यक्ष पाहणी केली. विंध्य पर्वतरांगा फोडून तयार करण्यात आलेल्या या बोगद्यामुळे विंध्य-महाकौशल क्षेत्रातील शेतीचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार आहे.

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