देश

Van Swept Away in Flood: ओढ्याच्या पाण्यात व्हॅन वाहून गेल्याने मुलीसह ९ जणांचा मृत्यू

Nine Die as Van Swept Away in Flooded Stream in Madhya Pradesh: मुसळधार पावसामुळे दुथडी भरून वाहणाऱ्या ओढ्यात व्हॅन वाहून; चालकाने इशारे दुर्लक्षित केल्याने मुलीसह ९ जणांचा बळी
Madhya Pradesh Rain Tragedy Nine People Including Girl Killed After Van Swept Away While Crossing Flooded Stream

Madhya Pradesh Rain Tragedy Nine People Including Girl Killed After Van Swept Away While Crossing Flooded Stream

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजगड (मध्य प्रदेश) : मुसळधार पावसामुळे दुथडी भरून वाहणाऱ्या ओढ्यातून व्हॅन नेण्याचा प्रयत्न करताना ती पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याने नऊ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका मुलीचा समावेश आहे. सोमवारी सकाळी सुमारे नऊ वाजता सारंगपूरजवळील पडाना बाह्यवळण पुलाजवळ ही दुर्घटना घडली. व्हॅनमध्ये ११ जण होते.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
accident
accident death
accident case
heavy rainfall alert
Marathi News Esakal
www.esakal.com