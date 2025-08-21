Shocking News : बेटा, मला फक्त तू हवा होतास, त्यांनी माझं जीवन नरक बनवलं; व्हिडिओ शेअर करत विवाहितेने संपविले जीवन

मध्यप्रदेशातील भिवपुरीत एका महिलेचा मृतदेह पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात मृतदेह आढळून आला होता. त्यामुळे हा अपघात मानला जात होता. मात्र आता महिलेच्या मृत्यूपुर्वीचा इंस्टाग्रामवरील व्हिडिओ समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. बीना यादव नावाची महिला सोमवारी तिच्या माहेरातून गायब झाली आणि यानंतर तिने पती आणि सासरच्या लोकांच्या जाचाला कंटाळून जीव देत असल्याचे इंस्टाग्राम व्हिडिओद्वारे सांगितले आणि टोकाचा निर्णय घेतला. या व्हिडिओ द्वारे तिने आपला मुलगा तिच्याआईवडिलांकडे सोपविण्यास सांगितले आहे. .सोमवारी सकाळी बीनू अचानक तिच्या माहेरून बेपत्ता झाली. दुपारपर्यंत ती घरी परतली नाही तेव्हा कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. दरम्यान, तिचे काही व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर आढळले, ज्यामध्ये ती आत्महत्या करण्याबद्दल बोलत आहे. कुटुंबीयांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी मोबाईल लोकेशन ट्रेस केले आणि मंगळवारी क्रशरच्या खड्ड्यातून तिचा मृतदेह मिळाला..पती आणि सासरच्यांना जबाबदार धरत बीनूने म्हटले आहे की, "त्यांनी माझे आयुष्य उद्ध्वस्त केले, मला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले. त्यांनी मला येथेही नीट जगू दिले नाही. माझे पती, दीर सागर, ध्रुव, देवराज, विनोद आणि शिवनंदन, सासू, मोठी वहिनी आणि सासरे यांनी माझे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. माझा मुलगा त्याच्या आजी-आजोबांसोबत राहील ".मुलासाठी भावनिक संदेशव्हिडिओमध्ये ती बीनू म्हणते की, "आई तुला खूप प्रेम करते बेटा, तू माझं आयुष्य आहेस. आई फक्त तुलाच हवी होती, दुसऱ्या कोणाला नाही. मला हा हुंडा नकोय, ना दुसरं कोणी. जेव्हा तू माझ्या आयुष्यात नसशील तेव्हा मी असं जगून काय करणार? मी जगत होते, पण या लोकांनी मला जगण्याच्या लायकीच सोडली नाही." त्यांनी मला चेहरा दाखवायलाही सोडलं नाही. तुझी आई तुला खूप प्रेम करते. मी तुला प्रेम करते बेटा. मला तुझी आठवण येते. मी तुझ्याशिवाय अजिबात जगू शकत नाही. या २० ते २५ दिवसांनंतर असं वाटलं की मी युगानुयुगे तुझ्याशिवाय जगत आहे. मी तुझ्यावर किती प्रेम करते हे कोणीही समजू शकत नाही. असे तिने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.