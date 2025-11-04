kranti Goud: क्रांती गौडला १ कोटींचं पारितोषिक, लाखो वीज ग्राहकांना दिलासा; महिला क्रिकेट विश्वविजयानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषक जिंकल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले. त्यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी, भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा भाग असलेल्या क्रांती गौड या अष्टपैलू खेळाडूला एक कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्याची घोषणा केली. क्रांती ही मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्याची कन्या आहे..मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले, "काल रात्री देश आणि राज्याच्या लेकींनी क्रिकेटमध्ये जी कमाल केली आहे, ते भारताच्या सर्वोच्च प्रगतीचे प्रमाण आहे. मी सर्व खेळाडू आणि देशवासियांचे अभिनंदन करतो." ऊर्जा विभागाच्या 'समाधान योजना २०२५-२६' च्या शुभारंभ प्रसंगी त्यांनी ही घोषणा केली. वीज ग्राहकांनाही मुख्यमंत्र्यांची मोठी भेट या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांना मोठी भेट दिली..World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण.समाधान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ९० लाख ग्राहकांचे ३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक वीज बिलावरील सरचार्ज माफ केला जात आहे. या योजनेत, ज्या ग्राहकांवर फक्त ३ महिन्यांपर्यंतचा सरचार्ज बाकी आहे, त्यांना १०० टक्के सरचार्ज माफ होईल..मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ऊर्जा विभागाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पणही केले. ते म्हणाले की, "यामुळे ऊर्जा विभागाच्या तिन्ही कंपन्यांना कामकाज चालवण्यासाठी चांगल्या सुविधा मिळतील." त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सिंचनासाठी १० तास अखंडित वीज देण्याचा संकल्पही व्यक्त केला..ऐतिहासिक विजयावर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रियाभारताने २ नोव्हेंबर रोजी महिला क्रिकेट विश्वचषकाचा अंतिम सामना जिंकला होता. या ऐतिहासिक विजयावर डॉ. यादव म्हणाले,"सन १९७३ पासून सुरू झालेल्या महिला विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारताला पहिल्यांदाच विश्वविजेता होण्याचा मान मिळाला आहे..World Cup 2025: शाब्बास मुलींनो! विराट कोहली, सचिन तेंडुलकरपासून नीरज चोप्रापर्यंत विश्वविजेत्या भारतीय संघावर शुभेच्छांचा वर्षाव.या स्पर्धेच्या इतिहासात ऑस्ट्रेलियाने सात वेळा, इंग्लंडने चार वेळा आणि न्यूझीलंडने एकदाच विश्वचषक जिंकला होता. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचे संघ पहिल्यांदाच वन-डे विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात पोहोचले, ज्यात भारतीय महिला संघाने आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध केले." भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच विश्वविजेता बनणे, हा संपूर्ण राष्ट्रासाठी आनंदाचा विषय आहे, अशा शब्दांत त्यांनी आपला आनंद व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.