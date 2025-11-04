देश

kranti Goud: क्रांती गौडला १ कोटींचं पारितोषिक, लाखो वीज ग्राहकांना दिलासा; महिला क्रिकेट विश्वविजयानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी महिला क्रिकेट संघाच्या विजयाबद्दल अभिनंदन करत छतरपूरच्या क्रांती गौडला एक कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. तसेच राज्यातील ९० लाख वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषक जिंकल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले. त्यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी, भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा भाग असलेल्या क्रांती गौड या अष्टपैलू खेळाडूला एक कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्याची घोषणा केली. क्रांती ही मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्याची कन्या आहे.

Madhya Pradesh
sports
political
ICC
Development
women cricketer
electricity bill
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

