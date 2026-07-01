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Hindu Temple Entry Law : जन्माने हिंदू नसाल तर मंदिरात प्रवेश मिळणार नाही? हायकोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय

Madras High Court Ruling : मंदिर प्रशासनाने “बाहेरील व्यक्ती” म्हणत प्रवेश नाकारणे चुकीचे ठरवले. धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींनाही इतर भक्तांप्रमाणे पूजा करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक मूल्यांचा आदर करण्यावर भर दिला.
Madras High Court

Madras High Court

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Madras High Court on Temple Entry Rights : जर एखादी व्यक्ती जन्माने हिंदू नसतानाही तिला मंदिरात प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो का? याबाबत ती न्यायालयाकडे दाद मागू शकते का? मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. अमेरिकेतील एका महिलेची हिंदू धर्मावर श्रद्धा जडली; तिने सर्व काही सोडून हिंदू धर्माचा स्वीकार केला. तिला एका मंदिराला भेट द्यायची होती, परंतु प्रवेशद्वारावर पोहोचल्यावर तिला ' तुम्ही बाहेरील व्यक्ती'असल्याचे कारण देत प्रवेश नाकारण्यात आला आणि देवदर्शन घेण्यापासून रोखले गेले.

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