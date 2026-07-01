Hindu Temple Entry Law : जन्माने हिंदू नसाल तर मंदिरात प्रवेश मिळणार नाही? हायकोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय

Madras High Court on Temple Entry Rights : जर एखादी व्यक्ती जन्माने हिंदू नसतानाही तिला मंदिरात प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो का? याबाबत ती न्यायालयाकडे दाद मागू शकते का? मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. अमेरिकेतील एका महिलेची हिंदू धर्मावर श्रद्धा जडली; तिने सर्व काही सोडून हिंदू धर्माचा स्वीकार केला. तिला एका मंदिराला भेट द्यायची होती, परंतु प्रवेशद्वारावर पोहोचल्यावर तिला ' तुम्ही बाहेरील व्यक्ती'असल्याचे कारण देत प्रवेश नाकारण्यात आला आणि देवदर्शन घेण्यापासून रोखले गेले. .तिने हार न मानता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. अखेरीस, उच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. त्या महिलेला मंदिरात प्रवेश करण्यास कोणतीही अडचण न आणता परवानगी द्यावी; मंदिरात प्रार्थना करण्यापासून किंवा दर्शन घेण्यापासून कोणालाही रोखले जाऊ शकत नाही असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या तंजावर जिल्ह्यातील 'श्री अरुलमिगु अभिष्ट वरदराज पेरुमल' मंदिराच्या प्रशासनाला दिला..या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भरत चक्रवर्ती यांनी निरीक्षण नोंदवले की, त्या महिलेचे वर्तन आणि जीवनशैली यावरून हे स्पष्ट होते की तिने खऱ्या श्रद्धेने आणि निष्ठेने हिंदू धर्माचा स्वीकार केला आहे. न्यायालयाने असे सांगितले केले की, एखाद्या व्यक्तीला केवळ जन्माच्या आधारे हिंदू मानणे अयोग्य आहे; त्याऐवजी, धर्मावरील त्यांची खरी श्रद्धा आणि त्यांचे वर्तन तितकेच महत्त्वाचे आहे. याचिकाकर्त्या अमेरिकन महिलेने सांगितले की, तिने अधिकृतपणे हिंदू धर्माचा स्वीकार केला आहे आणि त्यातील प्रथांचे पालन केले आहे. असे असूनही, दर्शनासाठी आल्यावर तिला प्रवेश नाकारण्यात आला, ज्यामुळे तिला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली..SC on Hinduism: श्रद्धा सिद्ध करण्यासाठी मंदिरात जाण्याची गरज नाही, हिंदू धर्माबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने टिप्पणी केली की, हिंदू धर्म हा मुळात सर्वसमावेशक आणि उदार परंपरा असलेला धर्म आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने हिंदू धर्माचा स्वीकार केला असेल आणि त्यांची श्रद्धा खरी असेल, तर त्यांना मंदिरात प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, केवळ जन्मजात हिंदू नसल्याच्या कारणावरून मंदिर प्रशासन एखाद्या भक्ताला प्रवेश नाकारू शकत नाही. जर त्या व्यक्तीने कायदेशीररित्या धर्मांतर केले असेल आणि त्यांचे वर्तन त्यांच्या श्रद्धेची पुष्टी करत असेल, तर त्यांना इतर कोणत्याही हिंदू भक्ताप्रमाणेच पूजा करण्याचा अधिकार आहे. .Supreme Court: लाखोंच्या आस्थेला चुकीचे ठरविणे कठीण; सरन्यायाधीशांची टिप्पणी, शबरीमला प्रकरण सुनावणीवेळी धर्माला खिळखिळे न करण्याचे आवाहन!.न्यायालयाने आपल्या आदेशात 'एचआर अँड सीई' (HR&CE) विभाग आणि मंदिर प्रशासनाला निर्देश दिले की, त्या महिलेला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मंदिरात प्रवेश करण्याची आणि प्रार्थना करण्याची परवानगी द्यावी. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये धार्मिक संस्थांनी घटनात्मक मूल्यांचे जतन केले पाहिजे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर केला पाहिजे. .न्यायालयाने असे सूचित केले की, एखाद्या व्यक्तीची धार्मिक ओळख ही त्यांच्या जन्माऐवजी त्यांच्या खऱ्या श्रद्धेच्या आणि वर्तनाच्या आधारे निश्चित केली जावी. या आदेशाद्वारे न्यायालयाने असा स्पष्ट संदेश दिला की, धर्मांतरित हिंदूंच्या मनात जर खरी श्रद्धा असेल, तर त्यांना मंदिरात प्रवेश करण्याचा आणि पूजा करण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.