मुलीचा हात ओढणं किंवा शिट्टी वाजवणं हा लैंगिक...; मद्रास हायकोर्टाचं महत्वपूर्ण निरीक्षण, नेमकं काय सांगितलं?

मद्रास उच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत 'लैंगिक अत्याचार' आणि 'लैंगिक छळ' यातील कायदेशीर फरक स्पष्ट केला आहे. अल्पवयीन मुलीला शिट्टी मारून तिचा हात जबरदस्तीने ओढणे हे निश्चितच चुकीचे आणि निषेधार्ह कृत्य आहे. मात्र, अशी कृती पॉक्सो कायद्यानुसार 'लैंगिक अत्याचार' नव्हे, तर 'लैंगिक छळ' या श्रेणीत मोडते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..हे निरीक्षण 'मंथाई उर्फ मनोगरन' याप्रकरणात आरोपीने दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना नोंदवले. यापूर्वी चेन्नईतील विशेष पॉक्सो न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा आणि एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. हे प्रकरण मार्च २०२० मधील आहे. आरोपी आणि पीडित अल्पवयीन मुलगी एकाच निवासी संकुलात राहत होते. १ मार्च रोजी मुलगी तिच्या काकूच्या घरी जेवण आणण्यासाठी जात असताना आरोपीने बाल्कनीतून तिला शिट्टी मारून बोलावले. मुलीने दुर्लक्ष केल्यानंतर तो खाली आला आणि तिचा हात ओढत तिच्याकडे कथित लैंगिक हेतूने पाहून हसल्याचा आरोप आहे..Akola Crime News: १६ वर्षीय मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पोलिसाने ठेवले संबंध, नंतर दिला नकार; पीडितेचा आत्महत्येचा प्रयत्न.या घटनेनंतर घाबरलेल्या मुलीने घरी जाऊन आईला सर्व प्रकार सांगितला. त्यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आणि विशेष पॉक्सो न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले. यावेळी आरोपीच्या वकिलांनी मुलीचा हात ओढल्याची घटना मान्य असली, तरी ती पॉक्सो कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत 'लैंगिक अत्याचार' ठरत नाही, असा युक्तिवाद केला. तसेच मुलीच्या वडिलांशी झालेल्या जुन्या वादातून खोटी तक्रार दाखल करण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला..POCSO Case Mumbai : मनोजरंन विश्वात खळबळ ! अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ, मुंबईत प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला अटक.मात्र, सरकारी पक्षाने पीडितेने पोलिस, दंडाधिकारी आणि न्यायालयासमोर दिलेले जबाब एकसारखे असल्याचे सांगितले. सर्व बाबींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने हे कृत्य अयोग्य असल्याचे मान्य केले, परंतु त्याचे स्वरूप 'लैंगिक छळ' या कायदेशीर व्याख्येत मोडत असल्याचे स्पष्ट करत पॉक्सो कायद्यातील महत्त्वाचा फरक अधोरेखित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.