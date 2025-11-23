CM Yogi Adityanath: माघ मेळा २०२६ ची तयारी जोरात: १५ कोटी भाविकांसाठी योगी सरकारचा मोठा प्लॅन

माघ मेळ्याच्या तारखा यंदा १५ दिवस लवकर येत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यावेळी प्रमुख स्नान तिथीमध्ये ३ जानेवारी (पौष पौर्णिमा), १५ जानेवारी (मकर संक्रांती), १८ जानेवारी (मौनी अमावस्या), २३ जानेवारी (बसंत पंचमी), १ फेब्रुवारी (माघ पौर्णिमा) आणि १५ फेब्रुवारी (महाशिवरात्री) यांचा समावेश आहे..३ जानेवारी ते १ फेब्रुवारीपर्यंत लाखो 'कल्पवासी' संगम क्षेत्रात एक महिना कठोर साधना करतील. या दीड महिन्याच्या कालावधीत १२ ते १५ कोटी भाविक संगमात स्नान करतील असा अंदाज आहे. दररोज विविध भागातून २० ते २५ लाख लोक येथे येतील. संपूर्ण मेळा ८०० हेक्टर परिसरात वसविण्यात येत असून, त्यासाठी ७ सेक्टर निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच, भाविकांसाठी ४२ पार्किंग स्थळे बनवली जातील..Mumbai News: सैदाळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिलासा; स्थगितीस उच्च न्यायालयाचा नकार; नेमकं प्रकरण काय? .२०२४ च्या तुलनेत वाढला मेळ्याचा परिसरसीएम योगी म्हणाले की, राज्य सरकारनेच प्रयागराज मेळा प्राधिकरणची स्थापना केली आहे, ज्याच्या नेतृत्वाखाली सर्व प्रमुख आयोजन संपन्न होतात. माघ मेळा २०२६ ची तयारी सुरू झाली असून, २०२४ च्या तुलनेत त्याचा दायरा (परिसर) वाढवण्यात आला आहे. या टीमकडे २०२५ च्या यशस्वी महाकुंभाचा अनुभव आहे, ज्याची विश्वभर प्रशंसा झाली होती..शुद्ध पाणी, अखंड वीज आणि आरोग्य सेवाउत्तर प्रदेश सरकारने सर्व संबंधित विभागांना एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाटबंधारे विभाग पुरापासून संरक्षण आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देईल. संगमात सध्या १९ ते २० हजार क्यूसेक शुद्ध पाणी उपलब्ध आहे, आणि मेळ्याच्या काळातही किमान १० हजार क्यूसेक पाणी सुनिश्चित केले जाईल. 'नमामि गंगे' विभाग पाण्याची शुद्धता सुनिश्चित करेल..पॉवर कॉर्पोरेशन अखंडित वीज पुरवठा आणि इलेक्ट्रिक सुरक्षा सुनिश्चित करेल. यासाठी ४७ किमी एचटी लाइन, ३६० किमी एलटी लाइन आणि २५ तात्पुरते सब स्टेशनचे काम सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) जोडणारे आणि अंतर्गत मार्ग तयार करेल. गंगा-यमुनेत सीवरचा एक थेंबही जाऊ नये यासाठी दक्षता घेतली जात आहे..जल निगमद्वारे २४२ किमी पिण्याच्या पाण्याची पाइपलाइन आणि ८५ किमी सीवर लाइनचे काम केले जात आहे. भाविकांच्या त्वरित उपचारांसाठी २०-२० खाटांचे दोन हॉस्पिटल, १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ५ आयुर्वेदिक आणि ५ होमिओपॅथिक दवाखाने तसेच ५० रुग्णवाहिका उपलब्ध असतील..स्वच्छता आणि सुरक्षा व्यवस्थानगर विकास विभागाद्वारे २५,००० शौचालये, ८,००० डस्टबिन, १० लाख लाइनर बॅग, २० सक्शन गाड्या आणि ३,००० सफाई कर्मचारी तैनात केले जात आहेत..Premium| US Government Shutdown: महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेत आज हजारो कुटुंबं अन्नासाठी रांगा लावत आहेत. सैनिकांपासून शाळकरी मुलांपर्यंत सर्वच घटक आर्थिक संकटात का सापडले आहेत?.मेळ्याच्या सुरक्षेसाठी पोलीस विभागाने मजबूत व्यवस्था केली आहे. मेळा परिसरात १७ पोलीस स्टेशन, ४२ पोलीस चौक्या, २० अग्निशमन गाड्या, २० वॉच टॉवर आणि जल पोलीस स्टेशन असेल. तसेच, यूपी पोलिसांकडून ८ किमी खोल पाण्यात बॅरिकेडिंग लावली जाईल.गर्दीचे व्यवस्थापन आणि वाहतूक नियंत्रणासाठी ४०० एआय-सक्षम सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात केले जातील. वाहतुकीसाठी ३,८०० बसेस (ज्यापैकी ३,००० परिवहन मंडळाच्या असतील), ७५ शटल बसेस आणि सिटी व मेळा क्षेत्रादरम्यान इलेक्ट्रिक बसेस चालवल्या जातील. टेंट सिटीचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.