देश

CM Yogi Adityanath: माघ मेळा २०२६ ची तयारी जोरात: १५ कोटी भाविकांसाठी योगी सरकारचा मोठा प्लॅन

Magh Mela 2026 Dates and Key Bathing Days: माघ मेळा २०२६ची तयारी जोरात; १२-१५ कोटी भाविकांसाठी योगी सरकारच्या उपाययोजना, सुरक्षा, वाहतूक व आरोग्य व्यवस्थेत भरपूर सुधारणा.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माघ मेळ्याच्या तारखा यंदा १५ दिवस लवकर येत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यावेळी प्रमुख स्नान तिथीमध्ये ३ जानेवारी (पौष पौर्णिमा), १५ जानेवारी (मकर संक्रांती), १८ जानेवारी (मौनी अमावस्या), २३ जानेवारी (बसंत पंचमी), १ फेब्रुवारी (माघ पौर्णिमा) आणि १५ फेब्रुवारी (महाशिवरात्री) यांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
cctv
CM Yogi Adityanath
prayagraj
devotees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com