Mahak Kranti : या राज्यात ‘महक क्रांती’ धोरणामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मिळणार रोजगार; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Mahak Kranti Policy in Uttarakhand :आपल्या देशात असे एक राज्य आहे जिथे प्रत्येक घटकाचा विचार केला जातो. उत्तराखंडमध्ये पुष्कर सिंग धामी सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 'महक क्रांती' या नावाने एक नवीन योजना आणत आहे. मंगळवारी धामी कॅबिनेटने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे राज्यात सुगंधी शेतीला चालना मिळेल आणि 91 हजार लोकांना रोजगार मिळेल. या नव्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 80 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. या धोरणांतर्गत पुढील दहा वर्षांमध्ये सुगंधी पिकांचे टर्नओव्हर 100 कोटी रुपयांवरून 1179 कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. . राज्याचे कृषी मंत्री गणेश जोशी यांनी माहिती देताना सांगितले की, 'विकसित भारत संकल्प' अंतर्गत उत्तराखंडमध्ये 'महक क्रांती' धोरणाचा विस्तार करण्यासाठी 2025 ते 2047 पर्यंतची कार्ययोजना तयार केली जात आहे. ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी गेम चेंजर ठरेल. पहिल्या टप्प्यात 22,750 हेक्टर क्षेत्रावर काम केले जाईल. .हे लाभ होणारमहक क्रांती धोरण राबविल्यामुळे 2.27 कोटी रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे स्थानिकांमध्ये स्थलांतर थांबवण्यास मदत होईल. या धोरणामुळे 500 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम स्तरावरील प्रक्रिया व आसवन (डिस्टिलेशन) युनिट्स स्थापन होण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंगमधून देखील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. सुगंधी पिकांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्षात घट, तसेच मातीच्या धूपाला आळा बसेल. .पात्रता 'महक क्रांती'मध्ये सहभागी होणाऱ्या शेतकरी, शेतकरी गट, सहकारी संस्था, स्वयं-सहायता गट किंवा कंपनीकडे भूमीचे मालकी हक्क असणे किंवा किमान 10 वर्षांचा शेतीचा भाडेपट्टा अधिकार असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडे किमान 5 नळी (0.1 हेक्टर) शेती असणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत 50 नळी किंवा 1 हेक्टर क्षेत्रासाठी 80% पर्यंत अनुदान दिले जाईल. .औषधी वनस्पतींसाठी विशेष व्हॅली चमोलीच्या जोशीमठ आणि अल्मोड्याच्या ताकुला येथे डॅमास्क गुलाब व्हॅली (२००० हेक्टर), चंपावत, लोहाघाट, पाटी, नैनीतालमधील ओखलकांडा, भीमताल, कोटाबाग येथे दालचिनी व्हॅली (५२०० हेक्टर), पिथौरागढच्या मुन्यासी आणि बिण येथे तिमूर व्हॅली (५१५० हेक्टर) इतके क्षेत्र आहे. हरिद्वारच्या सर्व विकास खंडांमध्ये आणि पौडीच्या पोखडा, देहरादूनच्या डोईवाला, सहसपूर, कालसी आणि रायपूर येथे लेमनग्रास व्हॅली (२४०० हेक्टर), तर ऊधमसिंह नगर आणि हरिद्वारच्या सर्व विकास खंडांमध्ये मिंट व्हॅली (८००० हेक्टर) विकसित केल्या जात आहेत.