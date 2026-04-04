Mahakal the Master of time: जगाची वेळ बदलणार का? उज्जैनमधून 'महाकाल टाइम'चा नवा दावा, ग्रीनविचला आव्हान!

उज्जैनच्या तारामंडल परिसरात आयोजित 'महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम' या आंतरराष्ट्रीय परिषदेने केवळ मध्यप्रदेशाचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या परिषदेचा मुख्य सूर हा ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) च्या जागी महाकाल स्टँडर्ड टाइम (MST) प्रस्थापित करण्याचा आहे..उज्जैनला पुन्हा एकदा जगाचे 'टाइम झोन' केंद्र बनवण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या ऐतिहासिक कार्याचा शुभारंभ केला.प्रमुख घोषणा आणि विकासकामेविज्ञान केंद्राचे उद्घाटन: १५ कोटी रुपये खर्चून तयार झालेल्या अत्याधुनिक विज्ञान केंद्राचे लोकार्पण करण्यात आले.सिंहस्थ २०२८ ची तयारी: ७०१.८६ कोटी रुपये खर्चाच्या १९.८० किमी लांबीच्या ४-लेन बायपास रस्त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले.हेरिटेज युनिट: २२.५२ कोटी रुपयांच्या 'सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज युनिट'च्या विस्तार प्रकल्पाचा पाया रचला गेला.वेबसाइट लाँच: 'विद्यार्थी विज्ञान मंथन २०२६-२७' च्या अधिकृत संकेतस्थळाचे उद्घाटन झाले..उज्जैनच का? - वैज्ञानिक आणि भौगोलिक आधारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी उज्जैनच्या भौगोलिक महत्त्वावर प्रकाश टाकला:१. पृथ्वीचा मध्यबिंदू: प्राचीन भारतीय भूगोलाप्रमाणे उज्जैन हे कर्कवृत्तावर (Tropic of Cancer) स्थित असून त्याला पृथ्वीचा केंद्रबिंदू मानले जाते.२. शून्य रेखांश (Zero Meridian): ग्रीनविचचा मानक येण्यापूर्वी शतकानुशतके शून्य रेखांश उज्जैनमधून जात असे.३. डोंगला (Dongla): सध्या विषुववृत्त आणि कर्कवृत्ताचा छेदनबिंदू उज्जैनपासून ३२ किमी अंतरावर असलेल्या डोंगला येथे आहे, जिथे २१ जूनला सूर्य डोक्यावर असताना सावली शून्य होते..ग्रीनविच (GMT) विरुद्ध महाकाल (MST)केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पाश्चात्य काल गणनेवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले की, पाश्चात्य देशांसाठी वेळ ही केवळ एक 'गणना' आहे, पण भारतीयांसाठी ती एक 'भावना' आहे.युरोपमधील हुकूमशाही व्यवस्थेमुळे मूळ केंद्र उज्जैन असताना ग्रीनविचला महत्त्व दिले गेले. आता 'ज्ञान भारतम्' योजनेद्वारे महाकाल स्टँडर्ड टाइम (MST) पुन्हा प्रस्थापित केला जाईल..वैदिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांचा संगमपरिषदेत उपस्थित तज्ज्ञांनी (उदा. पद्मश्री व्ही.के. सारस्वत) महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. आपले ऋषीमुनी कपाळावरील रेषा पाहून मन ओळखायचे, हेच आजच्या 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चे प्राचीन स्वरूप आहे.जेव्हा पाश्चिमात्य जगाला विज्ञानाचा गंधही नव्हता, तेव्हा उज्जैनचे विद्वान ग्रहांची आणि नक्षत्रांची अचूक स्थिती सांगत होते. विकास हा केवळ तंत्रज्ञानावर आधारित नसावा, तर त्याला अध्यात्माची जोड असावी, तरच तो मानवासाठी कल्याणकारी ठरेल..सिंहस्थ २०२८: एक जागतिक संधीयेणाऱ्या सिंहस्थात सुमारे ४० कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. या काळात उज्जैनची ओळख केवळ धार्मिक नगरी म्हणून न राहता, ती 'सायन्स सिटी' आणि 'काळ गणनेची नगरी' म्हणून जागतिक स्तरावर प्रस्थापित करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.आजच्या घडीला उज्जैन हे केवळ दर्शनाचे ठिकाण नसून, ते भारतीय वैज्ञानिक वारशाचे आणि भविष्यातील जागतिक कालमापनाचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.