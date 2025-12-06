Mahaparinirvan Din: महापरिनिर्वाणदिनानिम्मीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल काय म्हणाले पंतप्रधान? योगींनी शेअर केला खास video

आज, ६ डिसेंबर, भारतीय संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुण्यतिथी आहे, जो महापरिनिर्वाण दिवस म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना 'भारतीय संविधानाचे जनक' म्हटले जाते, कारण ते संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते आणि त्यांनी संविधानाच्या निर्मितीमध्ये सर्वात महत्त्वाची आणि निर्णायक भूमिका बजावली. संविधान सभेत त्यांच्या योगदानाने लोकशाही आणि सर्वसमावेशक भारताचा पाया घातला. बाबसाहेबांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे..महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त पंतप्रधानांची श्रद्धांजलीमहापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आठवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत लिहिले: “त्यांचे दूरदृष्टीचे नेतृत्व आणि न्याय, समानता आणि संविधानाप्रती असलेली अढळ बांधिलकी आपल्या राष्ट्रीय प्रवासाला मार्गदर्शन करत राहील. त्यांनी अनेक पिढ्यांना मानवी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यांना मजबूत करण्यासाठी प्रेरित केले. त्यांचे आदर्श आपल्याला विकसित भारत बनवण्याच्या दिशेने काम करताना मार्ग दाखवत राहतील.”.सीएम योगींकडून विनम्र श्रद्धांजलीउत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी 'एक्स' वर लिहिले: "सामाजिक न्यायाचे अग्रदूत, संविधान निर्माता, 'भारतरत्न' बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांना विनम्र श्रद्धांजली. बाबासाहेबांचे विचार, सिद्धांत आणि दूरदृष्टी हे भारतीय लोकशाहीचा पाया आहेत.".सीएम योगी पुढे म्हणाले, "समाजात पसरलेली विषमता, अन्याय आणि भेदभावाविरुद्ध संघर्ष करत समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता यावर आधारित समाज निर्माण करण्याचे जे स्वप्न बाबासाहेबांनी पाहिले, ते आजही आपल्या सर्वांसाठी मार्गदर्शक आहे.".महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त राष्ट्रीय चर्चासत्रपीआयबी (PIB) च्या अहवालानुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC) डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आगामी ६ डिसेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे एका राष्ट्रीय चर्चासत्राचे (National Seminar) आयोजन करणार आहे. सामाजिक न्याय, समानता, संवैधानिक मूल्ये आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी डॉ. आंबेडकरांच्या योगदानावर व्यापकपणे प्रकाश टाकणे हा या चर्चासत्राचा उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.