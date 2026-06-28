Samosa: खुसखुशीत बाहेरचा थर अन् आत खव्याचा गोडवा... या समोशाची गोष्टच वेगळी, रविवारच्या भारी ब्रेकफास्टची खास रेसिपी

उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज (Maharajganj) जिल्ह्याला स्वतःचा एक समृद्ध आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पाककलेचा (Cuisine) वारसा लाभला आहे. सामान्यतः समोसा म्हटला की आपल्या डोळ्यांसमोर बटाट्याचे तिखट सारण असलेला पदार्थ येतो, परंतु महाराजगंजचा 'गोड समोसा' आपली अनोखी आणि पारंपारिक पाकशैली, खुसखुशीत कडा आणि संतुलित गोडव्यामुळे संपूर्ण उत्तर प्रदेशात प्रसिद्ध आहे. .या आगळ्यावेगळ्या मिष्टान्नाला उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जिल्हा एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत विशेष स्थान मिळाले आहे. स्थानिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि या गोड समोशाचे ब्रँडिंग व विपणन (Marketing) अधिक बळकट करण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत..काय आहे महाराजगंजच्या गोड समोशाची वैशिष्ट्ये?हा समोसा केवळ एक खाद्यपदार्थ नसून तो येथील स्थानिक सूक्ष्म उद्योजकांच्या आणि कारागिरांच्या उपजीविकेचे एक मुख्य साधन बनला आहे. याची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:स्वाद आणि सारण: मैद्यापासून बनवलेल्या पातळ आणि खुसखुशीत थरामध्ये खवा (मावा), सुका मेवा (काजू, बदाम), किसलेले खोबरे आणि साखर यांचे मिश्रण भरले जाते. त्यानंतर हा समोसा तेलात किंवा तुपात हलका सोनेरी होईपर्यंत तळला जातो. बाहेरील कुरकुरीत थर आणि आतील मऊ, सुगंधी माव्याचे सारण यामुळे याला एक अप्रतिम चव मिळते.पारंपारिक यादव जींचे समोसे: महाराजगंजच्या स्थानिक बाजारपेठेत गरम समोसे आणि रसाळ इम्रती यांचे संयोजन (कॉम्बिनेशन) देणारे 'यादव जींचे समोसे' खवय्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत..३५० किलोहून अधिक वजनाचा समोसा अन् जागतिक विक्रम!महाराजगंज जिल्ह्याच्या नावावर समोशाच्या बाबतीत एक अत्यंत अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक नोंद आहे. येथील सिसवा (Siswa) या कस्ब्यातील काही उत्साही तरुणांनी एकत्र येऊन सुमारे ३५० ते ३८७ किलो वजनाचा जगातील सर्वात मोठा समोसा तयार केला होता. या अद्भूत कामगिरीची नोंद जागतिक विक्रमात (World Record) झाली असून, यामुळे महाराजगंजच्या समोसा संस्कृतीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मोठी प्रसिद्धी मिळाली..उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'ओडॉक' (ODOC) उपक्रमाच्या माध्यमातून या पारंपारिक मिष्टान्नाला व्यापक ओळख मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू असून, आधुनिक पॅकेजिंग आणि वितरणाच्या सहाय्याने महाराजगंजचा हा गोड स्वाद आता मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यास सज्ज झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.