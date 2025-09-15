देश

विवाहबाह्य संबंधातून प्रियकराच्या मदतीने पत्नीने पतीचा केला निर्घृण खून; गुन्हा लपवण्यासाठी मृतदेह फेकला रस्त्यावर...

Shocking case in Maharajganj: Wife and lover kill husband : गुन्हा लपवण्यासाठी मृतदेह मोटारसायकलवरून २५ किलोमीटर दूर नेऊन फेकला रस्त्यावर...
Uttar Pradesh Crime News

बाळकृष्ण मधाळे
महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) : विवाहबाह्य संबंधांच्या वाढत्या घटनांमुळे खुनांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथे नुकतीच अशीच एक धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. प्रेमसंबंधात अडकलेल्या पत्नीने आपल्या प्रियकराच्या मदतीने पतीचा निर्घृण खून (Wife lover Killed Case) केला. या खळबळजनक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

