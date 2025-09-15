विवाहबाह्य संबंधातून प्रियकराच्या मदतीने पत्नीने पतीचा केला निर्घृण खून; गुन्हा लपवण्यासाठी मृतदेह फेकला रस्त्यावर...

महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) : विवाहबाह्य संबंधांच्या वाढत्या घटनांमुळे खुनांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथे नुकतीच अशीच एक धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. प्रेमसंबंधात अडकलेल्या पत्नीने आपल्या प्रियकराच्या मदतीने पतीचा निर्घृण खून (Wife lover Killed Case) केला. या खळबळजनक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे..खून करून मृतदेह फेकला २५ किमी अंतरावर...ही घटना कोतवाली थुथीबारी पोलिस ठाण्याच्या (Police) हद्दीतील राजाबारी गावात घडली. नागेश्वर रौनियार (वय २६) याची पत्नी नेहा रौनियार हिचे जितेंद्र नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. या नात्यात अडथळा ठरत असल्याने नेहा आणि जितेंद्र यांनी नागेश्वरचा गळा दाबून खून केला. गुन्हा लपवण्यासाठी मृतदेह मोटारसायकलवरून २५ किलोमीटर दूर नेऊन रस्त्यावर फेकण्यात आला, जेणेकरून अपघातासारखा भास निर्माण होईल..मंदिरात लग्न, गर्भपात अन् MBBS विद्यार्थिनीचा गूढ मृत्यू; मुलीच्या तोंडातून येत होता फेस, दोन डॉक्टरांची धक्कादायक प्रेमकहाणी.दमकी गावाजवळ रस्त्यावर सापडला मृतदेह१२ सप्टेंबरच्या संध्याकाळी नागेश्वर घराबाहेर गेला, परंतु रात्रभर घरी परतला नाही. दुसऱ्या दिवशी पोलिसांना दमकी गावाजवळ रस्त्यावर एक मृतदेह सापडला. शवविच्छेदन अहवालात गळा दाबून हत्या झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला..हातपाय बांधून गळा दाबून केला खूनतपासात धक्कादायक माहिती समोर आली. नेहा हिचे तिच्यापेक्षा सहा वर्षांनी लहान जितेंद्रशी संबंध होते. नागेश्वर अडथळा ठरत असल्याने दोघांनी कट रचला. नागेश्वरला जितेंद्रच्या भाड्याच्या खोलीत बोलावून प्रथम दारू पाजली. नंतर त्याच्या नशेचा फायदा घेत हातपाय बांधून गळा दाबून हत्या केली. गुन्ह्यानंतर नेहाने मृतदेह दुचाकीवर ठेवून रस्त्यावर फेकून दिला..दोघांकडून गुन्ह्याची कबुलीपोलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा यांनी सांगितले की, नागेश्वरचा खून पूर्ण नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आला. तपासात सर्व पुरावे समोर आल्याने नेहा आणि जितेंद्र यांना अटक करण्यात आली. चौकशीत दोघांनीही गुन्ह्याची कबुली दिली. नेहाने सांगितले, की 'मी प्रेमाच्या नादात खूप आंधळी झाली होती', तर जितेंद्रनेही आपला सहभाग मान्य केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.