सचिनसह सगळ्यांच्या ट्विट्सची महाराष्ट्र सरकार करणार चौकशी; तपासणार भाजप कनेक्शन

मुंबई : दिल्लीत गेल्या 72 दिवसांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत सध्या जागतिक पातळीवर चर्चा सुरु आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय पॉपस्टार रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग आणि मिया खलिफा यांसारख्या जागतिक सेलिब्रिटींनी ट्विट करत या आंदोलनाकडे जगाचं लक्ष वेधलं होतं. याविषयी चर्चा का होत नाहीये, असा सवाल उठवण्यात आला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून परराष्ट्र मंत्रलयाने एक वक्तव्य जाहीर केलं होतं. ज्यात हा भारताविरोधातील प्रोपगंडाचा भाग असल्याचा निर्वाळा देत हा आमचा अंतर्गत मामला असून तो हाताळण्यास आम्ही सक्षम असल्याची भुमिका जाहीर केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या ट्विटनंतर अनेक भारतीय सेलिब्रिटींनी एकामागोमाग एक अशा पद्धतीने याच वक्तव्याची रि ओढली होती. त्याआधीचे 70 दिवस यातील एकाही सेलिब्रिटीने या विषयाकडे ढूंकूनही पाहिलेलं नव्हतं. त्याला पाठिंब्याची भुमिका नव्हे तर त्याबाबत कसलेही मत न व्यक्त करता सोयीस्कर मौनाची भुमिका स्विकारली होती.

यावर आता महाराष्ट्र सरकार या ट्विट्सची चौकशी करणार आहे, अशी माहिती समोर येतीय. याबाबत काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटलं की, रिहानाच्या ट्विटवर सरकार आणि परराष्ट्र मंत्रालय पहिल्यांदाच या पद्धतीने हडबडून जागं झाल्याचं दिसलं. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या प्रत्युत्तरानंतर एक सलग काही ट्विट्स केले गेले. जर एखादी व्यक्ती अथवा सेलिब्रेटी स्वतःहून मत मांडत असेल, तर ठिक आहे, हरकत नाही. पण यामागे भाजपाचा हात असू शकतो अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. कारण, या ट्विट्समधील भाषा, त्यातील मजकूर या सगळ्यामध्ये एकसारखेपणा आहे. यांना ट्विट्ससाठी स्क्रिप्ट तयार करवून दिल्याच्या शंकेस वाव आहे, कारण, या सगळ्याच ट्विट्समध्ये 'सौहार्द' हा शब्द दिसून येतोय.

#WATCH | There was series of tweets after MEA's response to Rihanna's tweet. If a person opines on their own, it's fine but there's scope of suspicion that BJP could be behind this...Spoke to HM Deshmukh. He has given orders to Intelligence dept to probe: Congress' Sachin Sawant pic.twitter.com/kutYYJjxqG

— ANI (@ANI) February 8, 2021