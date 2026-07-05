Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रासाठी पुढचे ७२ तास महत्वाचे, कोकण-घाटमाथ्यावर मुसळधार; मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

IMD heavy rain alert : महाराष्ट्रात पुढचे ७२ तास महत्वाचे असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे. कोकण, घाटमाथा आणि विदर्भातील अनेक भागांत जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा आणि सातारा घाटमाथ्यासाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. दुसरीकडे मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत पावसाचा जोर तुलनेने कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..कोकण आणि विदर्भात पावसाच्या जोरदार सरी सुरू राहण्याची शक्यता असून अनेक जिल्ह्यांसाठी रेड, ऑरेंज आणि येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुसळधार पावसामुळे सखल भागांत पाणी साचणे, घाटरस्त्यांवर दरड कोसळण्याचा धोका तसेच वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..या जिल्ह्यांना रेड अलर्टपालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा आणि सातारा घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असून या भागांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.ऑरेंज अलर्ट असलेले जिल्हेरत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, कोल्हापूर घाटमाथा तसेच विदर्भातील अमरावती, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज असल्याने ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे..Maharashtra Rain Alert : कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाचा जोर; पुणे घाटमाथ्यासह अनेक जिल्ह्यांना रेड-ऑरेंज अलर्ट, कोयना धरणात आवक वाढली.येलो अलर्ट कुठे?जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे आणि सांगली जिल्ह्यांत जोरदार पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, अकोला, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह आणि वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..मॉन्सूनची पुढील वाटचाल अनुकूलहवामान विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या मॉन्सूनची उत्तरेकडील सीमा जामनगर, उदयपूर, अजमेर, झुंझुनू, हिसार आणि भटिंडा या भागांतून जात आहे. आज मॉन्सूनची प्रगती स्थिर असली तरी पुढील चार दिवसांत परिस्थिती अनुकूल राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे उत्तर अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग, गुजरातमधील उर्वरित भाग, हरियाणा आणि पंजाबचे उर्वरित भाग तसेच राजस्थानमधील आणखी काही भागांत नैऋत्य मोसमी पाऊस पुढे सरकण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.