UP: 'मुख्यमंत्री शिक्षक कॅशलेस चिकित्सा योजना' सुरू; शिक्षकांना ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार, काय आहेत नियम

उत्तर प्रदेशातील शिक्षक, शिक्षामित्र आणि शिक्षणेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी वाराणसी येथे 'मुख्यमंत्री शिक्षक कॅशलेस चिकित्सा योजना' सुरू केली. आयुष्मान भारत योजनेच्या धर्तीवर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध होणार आहे..या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे १२ लाख शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वाराणसी येथे प्रातिनिधिक स्वरूपात १५ शिक्षकांना आरोग्य कार्डांचे वितरण करण्यात आले..योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्येया योजनेअंतर्गत शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत रुग्णालयीन उपचाराचा लाभ मिळणार आहे.याशिवाय, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना भारतीय स्टेट बँकेमार्फत १ कोटी रुपयांचे वैयक्तिक अपघात विमा संरक्षणही दिले जाणार आहे.योजनेशी संलग्न शासकीय आणि मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयांमध्ये कोणतीही आगाऊ रक्कम न भरता उपचार घेता येतील.या योजनेमध्ये कर्करोग, हृदयविकार, मूत्रपिंडाचे आजार तसेच विविध गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांसह सुमारे १,९०० उपचार पॅकेजचा समावेश करण्यात आला आहे.मात्र, ही सुविधा केवळ रुग्णालयात दाखल होऊन घ्याव्या लागणाऱ्या उपचारांसाठी लागू असून बाह्यरुग्ण विभागातील उपचारांचा त्यात समावेश नाही..कोणाला मिळणार लाभ?या योजनेचा लाभ पुढील घटकांना मिळणार आहे.शासकीय, अनुदानित आणि सहाय्यित शाळांतील शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारीशिक्षामित्र आणि अनुदेशककस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांतील वॉर्डन आणि कर्मचारीविशेष शिक्षकमाध्यान्ह भोजन तयार करणारे स्वयंपाकी आणि त्यांचे आश्रितपुढील टप्प्यात ही योजना उच्च शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे..सरकार उचलणार संपूर्ण खर्चया योजनेसाठी प्रति शिक्षक सुमारे ३ हजार रुपयांचा वार्षिक विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. हा संपूर्ण खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उचलणार असून त्यासाठी दरवर्षी सुमारे ४४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.या योजनेची अंमलबजावणी 'साचीज' संस्थेमार्फत केली जाणार आहे..लाभ कसा घ्यावा?योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आयुष्मान ॲपवर नोंदणी करून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर आरोग्य कार्ड डाउनलोड करून संलग्न रुग्णालयांमध्ये उपचाराचा लाभ घेता येईल.योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी १८००-१८००-४४४४ किंवा १४५५५ या टोल-फ्री क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल. तसेच support.sects@sachis.in या अधिकृत ई-मेलवरही संपर्क साधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.