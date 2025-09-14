Latest Marathi News Updates: पाकिस्तानच्या ग्रुपवर चॅट करण्याचं प्रकरण, नागपूरमधील दोघांची एटीएसकडून चौकशी

देश

Maharashtra Live : मराठा अन् बंजारा समाजानंतर वंजारी समाजही आरक्षणासाठी आक्रमक

मराठा समाजानंतर बंजारा समाज रस्त्यावरती लढाई लढायला उतरला आहे

आता अशा वंजारी समाज ही आक्रमक होताना पाहायला मिळत आहे

वंजारी समाजाचे नेते जय भगवान महासंघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी नवी मागणी करत आता सरकार समोर नवा पेज उभा केला आहे

वंजारी समाजाला हैदराबाद गॅजेट लागू करून एसटीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी बाळासाहेब सानप यांनी केली आहे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन वंजारी समाज बांधव निवेदन देणार आहेत वेळ पडली तर रस्त्यावरची लढाई लढू आता माघार नाही

अशी देखील भूमिका बाळासाहेब सानप यांनी घेतली आहे त्यांच्यासोबत बातचीत केले आहे आमचे प्रतिनिधी योगेश काशिद यांनी.

Nagpur Live : पाकिस्तानच्या ग्रुपवर चॅट करण्याचं प्रकरण, नागपूरमधील दोघांची एटीएसकडून चौकशी

पाकिस्तानच्या ग्रुपवर चॅट करणाऱ्या नागपूरमधील दोघांची एटीएसकडून सखोल चौकशी करण्यात आली. त्यांचा मोबाइल डेटा सुद्धा जप्त करण्यात आला आहे. दिवसभर चौकशी केल्यानंतर त्या दोघांची सुटका झाली. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर फत्ते केल्यानंतर पाकिस्तान मधील नागरिकांच्या संपर्कात असलेल्या भारतीय नागरिकांवर सुरक्षा यंत्रणांनी नजर रोखून धरली. यातच कामठीतील एक शिक्षक आणि एक व्यापारी पाकिस्तानमधील सोशल मीडियाच्या ग्रुपवर सक्रिय असल्याचं लक्षात येताच दहशतवाद विरोधी पथकाने दोघांनाही ताब्यात घेतल होते.

Ayush Kokmar Case : आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी आंदेकर कुटुंबातील आणखी चौघांना अटक

पुण्यात टोळीयुद्धातून हत्या झालेल्या आयुष कोमकरच्या हत्या प्रकरणी आणखी चौघांना अटक करण्यात आलीय. हे चौघेही आंदेकर कुटुंबातीलच आहेत. त्यांना पुणे पोलिसांनी गुजरातमधून अटक केलीय. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची कारवाई केली. शिवम आंदेकर, शिवराज आंदेकर, अभिषेक आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

Vidarbha Rain News : विदर्भात दोन दिवस मुसळधार, २२ सप्टेंबरपर्यंत पावसाचं सावट

विदर्भात आज आणि उद्या जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय. विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यात 22 सप्टेंबरपर्यंत पावसाचं सावट राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मात्र पावसाचा जोर कमी होणार, सप्टेंबर मध्ये पुन्हा मान्सून सक्रियते नंतर पुढच्या आठवड्यात 18 सप्टेंबर पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात मध्यम ते जोरदार अशा पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला. - रविवार आणि सोमवारी विदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रात जोरदार ते अति जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली... - गेल्या पाच दिवसापासून विदर्भात वेगवेगळ्या ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात पावसाच्या सरी बरसत आहेत.

Pune Live Updates : अजित पवार हडपसरमधील विकास कामांच्या पाहणीला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार करणार हडपसर मधील विकास कामांची करण्यासाठी पोहचले. खराडी केशेवनगर पूल पाहणी ते करणार आहेत. मुंढवा सिग्नल आणि हडपसर गाडीतळ वाहतूक कोंडी पाहणी करतील. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवार मिलन अभियाना सुरुवात करणार मुंढवा पूल पाहणी करण्यासाठी अजित पवार पोहचले आहेत.

Marathi Sahitya Sammelan : पानिपत'कारांच्या गळ्यात मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपदाची माळ?

सातारा येथे होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड रविवारी (ता. १४) होणार असून, संमेलनाच्या तारखा व रूपरेषाही जाहीर होणार आहे. एकेकाळच्या मराठा साम्राज्याची राजधानी असलेल्या साताऱ्यात होत असलेल्या या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ 'पानिपत'कार विश्वास पाटील यांच्या गळ्यात पडण्याचा योग जुळून येण्याची शक्यता दाट आहे.

