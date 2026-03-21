महाराष्ट्राचे पोलिस आरोपीला पकडायला यूपीमध्ये पोहोचले, लोकांनी त्यांनाच चोर समजून चोपले; एका गोष्टीमुळे झाली गडबड

Maharashtra Police एका प्रकरणातील आरोपीला पकडण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस उत्तर प्रदेशातील जौनपूर इथं गेले असता त्यांच्यासोबत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. गावकऱ्यांनी पोलिसांनाच चोर समजून चोप दिला.
Maharashtra Police Face Mob Attack in UP Confusion Leads to Assault by Locals

सूरज यादव
एका आरोपीला अटक करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात गेलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांना गावकऱ्यांनी बांधून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. गुरुवारी रात्री जौनपूरमधील रीठी गावात घडलेल्या प्रकाराने गोंधळ उडालाय. महाराष्ट्र पोलीस आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यासाठी गेले होते. पोलीस साध्या वेशात गेले असल्यानं गावकऱ्यांनी त्यांना चोर समजून पकडलं आणि बांधून ठेवलं. याबाबतचं वृत्त आज तक या वृत्तवाहिनीने दिलं आहे.

Related Stories

No stories found.