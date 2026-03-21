महाराष्ट्राचे पोलिस आरोपीला पकडायला यूपीमध्ये पोहोचले, लोकांनी त्यांनाच चोर समजून चोपले; एका गोष्टीमुळे झाली गडबड

एका आरोपीला अटक करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात गेलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांना गावकऱ्यांनी बांधून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. गुरुवारी रात्री जौनपूरमधील रीठी गावात घडलेल्या प्रकाराने गोंधळ उडालाय. महाराष्ट्र पोलीस आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यासाठी गेले होते. पोलीस साध्या वेशात गेले असल्यानं गावकऱ्यांनी त्यांना चोर समजून पकडलं आणि बांधून ठेवलं. याबाबतचं वृत्त आज तक या वृत्तवाहिनीने दिलं आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रीठी इथला एक तरुण मुंबईत आला होता. त्यानं मुंबईत एका सहकाऱ्याची आर्थिक फसवणूक केली होती. त्यानंतर तो फरार होता. आरोपी तरुणाचं लोकेशन रीठी गावात दाखवत होतं. त्याला पकडण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस साध्या वेशात गेले होते..पोलीस रात्रीच्या वेळी गावात गेले. अंधार असल्यानं आणि अनोळखी लोक गावात आल्यानं गावकऱ्यांना चोर असल्याचा संशय आला. गावकऱ्यांनी पोलिसांना घेरत त्यांना बांधून ठेवलं. तीन पोलीस तिथून पळून जाण्याचा प्रयत्न करू लागले तेव्हा त्यांना तसचं बसवून ठेवण्यात आलं. दरम्यान, गावात चोर पकडल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि गावभर गोंधळ निर्माण झाला..Pune समलैंगिक संबंधांना विरोध, २१ महिन्यात २ अल्पवयीनांची हत्या; २२ वर्षीय तरुणाला अटक.घटनेची माहिती स्थानिक पोलिसांना मिळताच पोलीस अधिकारी घटनास्थळी आले. गावकऱ्यांनी चोर पकडल्याचं सांगितलं पण जेव्हा महाराष्ट्र पोलिसांनी आरोपींना पकडायला आल्याचं सांगताच स्थानिक पोलिसांनी कशीबशी गावकऱ्यांची समजूत काढली. महाराष्ट्र पोलिसांनी ओळख पटवून दिल्यानंतर सगळा प्रकार समोर आला..पोलिसांनी सांगितले की, अफवा आणि अंधश्रद्धेतून हा सगळा प्रकार घडला आहे. गावकऱ्यांना समजावून सांगितल्यानंतर आरोपी तरुणाला पकडण्यासाठी पुन्हा शोध सुरू करण्यात आलाय. साध्या वेशात पोलीस आल्यानं गैरसमजातून हे घडल्याचंही पोलीस म्हणाले.