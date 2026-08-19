Bihar Police AK-47: पोलिस अधीक्षकांची ‘एके-४७’प्रकरणी गच्छंती; आंदोलनात हवेत गोळीबाराची सरकारची कबुली

नवी दिल्ली: बिहारमधील सिवानचे पोलिस अधीक्षक पुरणकुमार झा यांना पदावरून हटविण्यात आले आहे. जिल्ह्यात २५ जुलै रोजी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिस शिपायाने ‘एके-४७’ रायफलचा वापर केल्याच्या आरोपांनंतर बिहार सरकारने ही कारवाई केली. आंदोलकांनी घेरल्याने पोलिस शिपायाने ‘एके-४७’मधून हवेत चार फैरी झाडल्या, अशी कबुली देतानाच या फैरी हवेत झाडण्यात आल्याचा दावा बिहार सरकारने आज केला..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.या रायफलमधून गोळीबार करणाऱ्या पोलिस शिपायाला यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, घटना घडली त्या वेळी सिवानमध्ये जबाबदारीवर असलेल्या अन्य अधिकाऱ्यांची अद्याप नवीन नियुक्ती झालेली नाही. झा यांची नवीन नियुक्तीसाठी छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनकर्त्यांनी घेरल्याने अडकलेल्या पोलिस शिपायानेच ‘एके-४७’मधून चार फैरी झाडल्या. .या गोळीबारामुळे कोणीही जखमी झाले नाही. नवी दिल्लीत ‘कॉक्रोच जनता पक्ष’च्या (सीजेपी) नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित पोलिसांच्या कथित कारवाईविरोधात दाखल याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र साद केले. त्यात सिवानमधील ‘एके-४७’ गोळीबाराची माहिती दिली आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार, २५ जुलै रोजी सिवानमधील जे.पी. चौकाजवळ ही घटना घडली. .MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.पोलिस शिपाई अभिषेककुमार यांना आंदोलनकर्त्यांनी घेरले होते. गर्दीत अडकल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांनी ‘एके-४७’मधून हवेत चार फैरी झाडल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. या गोळीबारामुळे कोणताही आंदोलनकर्ता जखमी झाला नसल्याचे बिहार सरकारने म्हटले आहे. मात्र, त्या दिवशी पोलिसांच्या कारवाईत तीन आंदोलनकर्त्यांना बंदुकीच्या गोळ्यांमुळे किरकोळ दुखापत झाल्याचे सरकारने मान्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.