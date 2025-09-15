देश

Maharashtra Politics : ३२ टक्के राजकारणी घराणेशाहीचे प्रतिक; ‘एडीआर’च्या अहवालातील महाराष्ट्राची स्थिती

Political Family : देशातील जवळपास २१ टक्के लोकप्रतिनिधी घराणेशाहीतून आले असून, महाराष्ट्र घराणेशाहीच्या बाबतीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, असे एडीआरच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बंगळूर : देशातील अंदाजे २१ टक्के म्हणजे म्हणजेच पाचपैकी एक खासदार, आमदार आणि विधान परिषदेचे सदस्य घराणेशाहीतून पुढे आलेले आहेत, असे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या (एडीआर) विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे.

