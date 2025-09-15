Maharashtra Politics : ३२ टक्के राजकारणी घराणेशाहीचे प्रतिक; ‘एडीआर’च्या अहवालातील महाराष्ट्राची स्थिती

बंगळूर : देशातील अंदाजे २१ टक्के म्हणजे म्हणजेच पाचपैकी एक खासदार, आमदार आणि विधान परिषदेचे सदस्य घराणेशाहीतून पुढे आलेले आहेत, असे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या (एडीआर) विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे..संपूर्ण देशभरातील आकडेवारी पाहता उत्तर प्रदेश पहिल्या स्थानावर असून, ६०४ खासदार, आमदार आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांपैकी १४१ जण (२३%) राजकीय कुटुंबातून आले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र असून, ४०३ खासदार, आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांपैकी १२९ जण (३२%) घराणेशाहीच्या पार्श्वभूमीचे आहेत. बिहारमध्ये ३६० खासदार, आमदार आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांपैकी ९६ जण (२७%) राजकीय कुटुंबातील असून, कर्नाटकमध्ये ३२६ पैकी ९४ जणांची (२९%) पार्श्वभूमी राजकारणाची आहे..राजकारणाचा विचार केला तर सर्वात जास्त चर्चेत येणारी गोष्ट म्हणजे कुटुंबाचे राजकारण. याबाबत नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालामुळे संपूर्ण देशाची आकडेवारी पुढे आली आहे. मुले, नातवंडे, जावई, सुना यांनी राजकारणाला कौटुंबिक व्यवसाय बनवलेल्या राज्यांच्या यादीत कर्नाटक देशातील ‘टॉप ४’मध्ये आहे. कर्नाटकात, २९ टक्के प्रतिनिधी राजकाणातील विविध कुटुंबांची पुढील पिढी आहे. या आकडेवारीत आसाम फक्त ९ लोकांसह शेवटच्या क्रमांकावर आहे..‘आंध्र प्रदेशमध्येही घराणेशाही’‘मोठ्या राज्यांचा टक्केवारीच्या दृष्टीने विचार केला तर आंध्र प्रदेशमध्ये घराणेशाही प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तेथे २५५ खासदार, आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांपैकी ८६ (३४%) जण राजकीय घराण्यांतून आलेले आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो, जिथे ४०३ पैकी १२९ (३२%) आणि कर्नाटकात ३२६ पैकी ९४ (२९%) सदस्य घराणेशाही पार्श्वभूमीचे आहेत. हे आकडे विशेषतः राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांमधील राजकारणाची स्थिती दर्शवतात,’ असे एडीआरने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.