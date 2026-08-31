New Prisodn Rules: कैद्यांना दिवसा तुरुंगाबाहेर जाऊन पैसे कमवण्याची मुभा; संध्याकाळी पुन्हा जेलमध्ये परतावे लागणार

झारखंडमधील कारागृह व्यवस्थेत कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. राज्यातील चार प्रमुख मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये ‘ओपन आणि सेमी-ओपन बॅरेक सिस्टीम’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत निवडक कैद्यांना दिवसा कारागृहाबाहेर जाऊन रोजगार किंवा काम करण्याची आणि दिवसाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा कारागृहात परतण्याची परवानगी दिली जाणार आहे..या निर्णयामागे कैद्यांना केवळ शिक्षा देण्याऐवजी त्यांचे पुनर्वसन, कौशल्यविकास आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुनर्प्रवेशासाठी तयार करणे हा उद्देश आहे. चांगली वर्तणूक आणि कारागृहातील नियमांचे पालन करणाऱ्या कैद्यांना या व्यवस्थेत संधी दिली जाणार आहे..राँचीसह चार कारागृहांमध्ये होणार अंमलबजावणीराज्यातील बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, राँची; जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल, हजारीबाग; घाघिडीह सेंट्रल जेल, पूर्व सिंहभूम आणि दुमका सेंट्रल जेल यांचा या उपक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. या कारागृहांमधील निवडक बॅरेक्स आणि सेल्सचे ओपन किंवा सेमी-ओपन बॅरेक्समध्ये रूपांतर केले जाणार आहे.या व्यवस्थेमुळे पात्र कैद्यांना कारागृहाच्या वातावरणाबाहेर नियंत्रित पद्धतीने काम करण्याचा अनुभव मिळेल. त्याचबरोबर त्यांना स्वतःच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी उत्पन्न मिळवण्याची संधीही उपलब्ध होऊ शकते..सकाळी बाहेर, संध्याकाळी कारागृहात परतया व्यवस्थेअंतर्गत निवड झालेल्या कैद्यांना सकाळी सुमारे ६ किंवा ७ वाजता कारागृहाबाहेर कामासाठी जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. दिवसभर काम केल्यानंतर त्यांना संध्याकाळी पुन्हा कारागृहात परतावे लागेल.कैद्यांना कोणते काम करता येईल, बाहेर जाण्याची वेळ, परतीची वेळ आणि त्यांच्या हालचालींवर कोणत्या प्रकारे देखरेख ठेवली जाईल, यासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे ही मुभा सर्व कैद्यांना सरसकट मिळणार नसून निश्चित निकष पूर्ण करणाऱ्या कैद्यांचीच निवड केली जाणार आहे..चांगल्या वर्तणुकीला मिळणार प्राधान्यया उपक्रमासाठी कैद्यांची निवड करताना त्यांच्या वर्तणुकीचा आणि कारागृहातील शिस्तीचा विशेष विचार केला जाणार आहे. कारागृहातील नियमांचे सातत्याने पालन करणारे आणि सुधारण्याची सकारात्मक चिन्हे दिसणारे कैदी या व्यवस्थेसाठी पात्र ठरू शकतात.शहरी भागात असलेल्या या कारागृहांमुळे पात्र कैद्यांना बांधकाम, सेवा, उत्पादन, हस्तकला किंवा इतर उपलब्ध रोजगाराच्या माध्यमातून काम करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या माध्यमातून त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि जबाबदारीची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..शिक्षा संपण्यापूर्वी समाजात पुन्हा जुळवून घेण्याचा प्रयत्नखुल्या आणि अर्धखुल्या कारागृहाची संकल्पना कैद्यांना समाजापासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी त्यांना हळूहळू सामान्य जीवनाशी जोडण्यावर आधारित आहे. नियमित काम, उत्पन्न आणि कुटुंबाशी संपर्क यामुळे कैद्यांना शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर समाजात पुन्हा स्थिर होण्यास मदत होऊ शकते.तुरुंगांमधील वाढती गर्दी कमी करणे, कैद्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडवून आणणे, हेही या व्यवस्थेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर झारखंड सरकारने हा निर्णय घेतला असून, या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीनंतर त्याचा परिणाम पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.