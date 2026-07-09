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Bay Of Bengal Rain : बंगालच्या उपसागरातील ढग निवळले; पुणे-सातारा घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पावसाचा इशारा; कोकणात जोर कमी होण्याची चिन्हे

Maharashtra rain alert : बंगालच्या उपसागरातील ढग निवळल्याने कोकणातील पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र पुणे आणि सातारा घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Bay Of Bengal Maharashtra rain alert

Bay Of Bengal Maharashtra rain alert

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Rain Alert : राज्यातील मुसळधार पावसाचा जोर आता हळूहळू कमी होण्याची चिन्हे दिसत असली, तरी पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर गुरुवारी (ता. ९) अतिजोरदार पावसाची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे भारतीय हवामान विभागाने या भागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून, उर्वरित कोकण, काही घाटमाथा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट देत नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात दाटलेल्या ढगांची संख्या कमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे पुढचे काही दिवस स्थानिक हवामानानुसार पावसाची शक्यता आहे.

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