Bay Of Bengal Rain : बंगालच्या उपसागरातील ढग निवळले; पुणे-सातारा घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पावसाचा इशारा; कोकणात जोर कमी होण्याची चिन्हे

ऑरेंज अलर्टपुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथायेलो अलर्ट (जोरदार पाऊस)पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, धुळे, जळगाव, नाशिक घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथायेलो अलर्ट (विजांसह वादळी पाऊस)नंदूरबार, अहिल्यानगर, पुणे, चंद्रपूर, गडचिरोली.Maharashtra Rain Alert : राज्यातील मुसळधार पावसाचा जोर आता हळूहळू कमी होण्याची चिन्हे दिसत असली, तरी पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर गुरुवारी (ता. ९) अतिजोरदार पावसाची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे भारतीय हवामान विभागाने या भागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून, उर्वरित कोकण, काही घाटमाथा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट देत नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात दाटलेल्या ढगांची संख्या कमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे पुढचे काही दिवस स्थानिक हवामानानुसार पावसाची शक्यता आहे..राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या दमदार पावसाचा जोर कोकण आणि घाटमाथ्यावर कायम असला, तरी पुढील काळात उर्वरित राज्यात पावसाची उघडीप मिळण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. मात्र, पुणे आणि सातारा घाटमाथ्यावर गुरुवारी अतिजोरदार पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे..हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असून, ते पुन्हा ईशान्येकडे सरकण्याची शक्यता आहे. हंगामी कमी दाबाचा पट्टा नैर्ऋत्य राजस्थानपासून कमी दाबाच्या केंद्रामार्गे बांगलादेशापर्यंत विस्तारला आहे. तसेच दक्षिण गुजरात आणि केरळ किनारपट्टीलगत कमी दाबाचा पट्टा कायम असून, आग्नेय अरबी समुद्रापासून गुजरातमार्गे बांगलादेशापर्यंत हवेच्या कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. त्यामुळे राज्यातील काही भागांत पावसासाठी पोषक वातावरण कायम आहे..Bay of Bengal Weather System : बंगालच्या उपसागरात पावसाची चक्राकार स्थिती आणखी तीव्र, ३२ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा; पुढच्या चार दिवसांचा हवामान विभागाचा अंदाज.बुधवारी (ता. ८) सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत कोकण आणि घाटमाथ्यावर अनेक ठिकाणी ३०० मिलिमीटरपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली. घाटमाथ्यावरील ताम्हिणी येथे राज्यातील सर्वाधिक ५३० मिलिमीटर पाऊस झाला. याच कालावधीत सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३२ अंश सेल्सिअस, तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १८.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.हवामान विभागाने घाटमाथ्यावरील नागरिकांनी तसेच डोंगराळ भागात प्रवास करणाऱ्यांनी सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला असून, अतिवृष्टीच्या शक्यतेमुळे स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.