Maharashtra El Nino Effect : कमी दाबाचा पट्टा ओसरला, महाराष्ट्रात आता पावसाची प्रतिक्षा; अल निनोचा प्रभाव तीव्र होणार?

Monsoon Update Maharashtra : कमी दाब प्रणालीची तीव्रता ओसरल्यानंतर महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात पावसाचा जोर कमी झाला आहे. मात्र आज (२ ऑगस्ट) रायगड, रत्नागिरी, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा आणि कोल्हापूर घाटमाथा येथे जोरदार पावसाच्या सरींची शक्यता असून, अकोला, वाशीम, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाने संबंधित जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे..कमी दाब प्रणालीची तीव्रता ओसरताच राज्यात पावसाने काहीशी उघडीप दिली आहे. आग्नेय राजस्थान परिसरावर सक्रिय असलेले ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र आणि त्यासोबत समुद्रसपाटीपासून ७.६ किलोमीटर उंचीपर्यंत असलेली चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती वायव्येकडे सरकत असून, ही प्रणाली आज (२ ऑगस्ट) निवळण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा या प्रणालीपासून मध्य प्रदेशातील सिधी, डेहरी, पश्चिम बंगालमधील मालदा मार्गे मणिपूरपर्यंत सक्रिय आहे. तसेच दक्षिण गुजरातपासून उत्तर केरळपर्यंत किनारपट्टीला समांतर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा कायम असल्याने कोकण किनारपट्टी आणि घाटमाथ्यावर पावसासाठी पोषक परिस्थिती आहे..Pune Monsoon: पावसाचा ११९ वर्षांचा विक्रम, पुणे शहरात जुलैमध्ये ५२६ मिलिमीटर पावसाची नोंद.हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार आज रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी जोरदार पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. विदर्भातील अकोला, वाशीम, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असल्याने येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू राहण्याबरोबरच हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी पडण्याचा अंदाज आहे..शनिवारी (१ ऑगस्ट) सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली. घाटमाथ्यावरील ताम्हिणी येथे सर्वाधिक २८० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्याचबरोबर वर्धा येथे राज्यातील उच्चांकी ३०.५ अंश सेल्सिअस तापमान, तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १८.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.