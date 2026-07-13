IMD Heavy Rain Alert : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय होणार ! महाराष्ट्रासह १७ राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा; जाणून घ्या हवामान विभागाचा अंदाज

Maharashtra Rain Forecast: जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. अवघ्या सहा दिवसांत पडलेल्या मुसळधार पावसाने जून महिन्यातील पावसाची कसर भरून काढली.मात्र, त्यानंतर पावसाने विश्रांती घेतल्याने राज्यातील शेतकरी बळीराजा चिंतेत पडला आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून पावसाने उघडीप घेतल्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, उकाडा वाढल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत..हवामान खात्याने (IMD) दिलेल्या महत्त्वाच्या अपडेटनुसार, मान्सूनने संपूर्ण देश व्यापला आहे. आज देशातील १७ राज्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम आणि महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. या भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी प्रति तास ८० ते ८५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे, असा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पुढील ५ दिवस जोरदार पाऊस; 'या' भागांत रेड अलर्ट जारी, तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.महाराष्ट्रात पावसाने पुन्हा जोर पकडण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर धुळे, नंदुरबार, रत्नागिरी आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.राज्यातील काही भागांत आज ऊन-सावल्यांचा खेळ पाहायला मिळेल. पावसाच्या उघडीपीनंतर उन्हाचे चटके तीव्र झाले असून, कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसच्या वर गेले आहे. अनेक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम पावसासह उष्ण आणि दमट हवामान राहील..FAQs 1. सध्या महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती काय आहे? सध्या पावसाने काही दिवस विश्रांती घेतली असली तरी लवकरच पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.2. कोणत्या भागात दुष्काळाची भीती आहे? विदर्भ, मराठवाडा आणि काही इतर भागांमध्ये पावसाअभावी दुष्काळसदृश परिस्थितीची भीती आहे.3. हवामान खात्याने कोणता इशारा दिला आहे? IMD ने देशातील 17 राज्यांमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा दिला असून जोरदार वाऱ्याची शक्यता वर्तवली आहे.4. महाराष्ट्रात कुठे मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे? मराठवाडा, विदर्भ तसेच धुळे, नंदुरबार, नाशिक आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.5. तापमानात काय बदल झाला आहे? पावसाच्या उघडीपीनंतर तापमान 35°C च्या वर गेले असून उकाडा वाढला आहे.6. पुढील काही दिवस हवामान कसे राहील? हलक्या ते मध्यम पावसासह उष्ण व दमट हवामान राहील आणि काही ठिकाणी ऊन-पावसाचा खेळ दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.