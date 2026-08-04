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मोठी बातमी! राज्यात SIR ला मुदतवाढ, आता १७ ऑगस्टपर्यंत करता येणार नोंदणी, 'या' तारखेला प्रसिद्ध होणार प्रारुप मतदारयादी

Maharashtra SIR Extended Till August 17 : आयोगाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांकडून (BLO) घराघरांत जाऊन पडताळणी करण्याची मोहीम आता १७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
aharashtra SIR Extended Till August 17

maharashtra SIR Extended Till August 17

easakal

Shubham Banubakode
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राज्यात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रमाला निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे अद्याप मतदार यादीत नाव नोंदवता न आलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयोगाने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) यांची घराघरांत जाऊन पडताळणी करण्याची मोहीम आता १७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

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