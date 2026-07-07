CM Devendra Fadnavis : नर्मदेतून महाराष्ट्राला दहा टीएमसी; पंधरा वर्षे जुना वाद संपुष्टात

नवी दिल्ली - नर्मदा प्रकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याचे दहा टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, यासंदर्भातील तब्बल पंधरा वर्षांपासून सुरू असलेला वाद संपुष्टात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिल्लीत झालेल्या बैठकीत याबाबत महत्त्वाचा निर्णय झाला..महाराष्ट्राला या प्रकल्पासाठी केवळ २७ कोटी रुपयांचा हिस्सा द्यावा लागणार असून, गुजरातने नर्मदा डायव्हर्जन आणि उकई धरणातून महाराष्ट्राला पाणी देण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शविल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. गृहमंत्री शहा यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीला महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चारही राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते..या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, की नर्मदा प्रकल्पातून महाराष्ट्राला आतापर्यंत वीज मिळत होती; मात्र, करारानुसार अपेक्षित असलेले दहा टीएमसी पाणी मिळाले नव्हते. हा मुद्दा बैठकीत ठामपणे मांडण्यात आला. त्यानंतर गुजरात सरकारने नर्मदा डायव्हर्जनद्वारे पाच टीएमसी आणि उकई धरणातून उर्वरित पाणी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे राज्याच्या वाट्याचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..या निर्णयामुळे नंदुरबार आणि नाशिक जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नर्मदा प्रकल्प पूर्ण होऊन अनेक वर्षे झाली असली, तरी महाराष्ट्राला त्याचा पाण्याच्या स्वरूपात लाभ मिळत नव्हता. आता त्यावर तोडगा निघाला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील आमदार किंवा खासदारांना फोडण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जाणार नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) कोणताही नवा पक्ष सहभागी होणार नाही. विद्यमान मित्रपक्षांसहच आघाडी पुढे वाटचाल करेल, असेही त्यांनी सांगितले..अधिक निधीची मागणीमुख्यमंत्र्यांनी अमित शहा, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे आभार मानले. प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ‘कुसुम’ योजनेअंतर्गत राज्याला ५१ टक्के निधी मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. नव्या योजनांमधून महाराष्ट्राला अधिक निधी मिळावा, अशी मागणीही केंद्राकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले..नदीजोड प्रकल्प राज्यासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचा पुनरुच्चार करताना फडणवीस यांनी, ‘कोल्हापूर आणि सांगलीतील पुराचे पाणी वळविण्याचे काम सुरू आहे. तसेच वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून सुमारे ६२ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, त्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल,’ असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.