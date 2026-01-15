Maharashtra Export Goods : निर्यातीमध्ये देशभरात महाराष्ट्र अव्वल; राज्यातून ५.६३ लाख कोटींची निर्यात

नवी दिल्ली - निर्यातक्षम राज्यांमध्ये देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे. २०२२ ते २०२४ या कालावधीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्यात कामगिरीच्या आधारे नीती आयोगाने तयार केलेल्या निर्यात सज्जता निर्देशांक (ईपीआय) अहवालात महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे. .राज्याने या कालावधीत ५.६३ लाख कोटींची निर्यात केली आहे. या यादीत तमिळनाडू दुसऱ्या तर गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. लहान राज्यांमध्ये उत्तराखंड पहिल्या क्रमांकावर, जम्मू आणि काश्मीर दुसऱ्या क्रमांकावर तर गोवा पाचव्या क्रमांकावर आहे.निर्यातीसाठीच्या पायाभूत सुविधा, उद्योगांसाठीचे अनुकूल वातावरण, धोरण आणि प्रशासन आणि निर्यात क्षेत्रात केलेली कामगिरी या प्रमुख निकषांच्या आधारे निर्यात सज्जतेसाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मूल्यमापन करणारा निर्यातसज्जता निर्देशांक अहवाल २०२४ (एक्स्पोर्ट प्रिपेअर्डनेस इंडेक्स-ईपीआय) निती आयोगाने आज प्रकाशित केला..आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम तसेच सदस्य अरविंद वीरमणी यांच्या उपस्थित या अहवालाचे प्रकाशन झाले. निती आयोगाचा हा निर्देशांक जागतिक व्यापारातील देशाची महत्त्वाकांक्षा अधोरेखित करणारा असून त्यात आयोगाने २०२२ ते २०-२४ या कालावधीत देशातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे निर्यात क्षमता, धोरणात्मक तयारी आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा याआधारे अध्ययन केले..यात भौगोलिक स्थितीनुसार लहान राज्ये, मोठी राज्ये, ईशान्य भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची विभागणी करताना लीडर (नेते), चॅलेंजर्स (आव्हानकर्ते) आणि अस्पायर्स (आकांक्षी) या तीन श्रेणीमध्ये कामगिरीची गणना करण्यात आली आहे.या अहवालानुसार देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या तीन राज्यांची भूमिका महत्त्वाची असून ही तीन राज्ये एकूण ५६ टक्के निर्यात करतात. त्यात २०२२ ते २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्राची निर्यातीतील कामगिरी राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम क्रमांकाची होती. ‘लीडर’ श्रेणीत या तीन राज्यांची सरस कामगिरी आहे तर, बिहार व झारखंड ही राज्ये अखेरच्या (अनुक्रमे १६ व्या व १७ व्या) स्थानावर आहेत..अशी आहे महाराष्ट्राची कामगिरी (२०२२-२०२४)महाराष्ट्रातून एकूण ५.६३ लाख कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे. रत्ने व आभूषणे, वाहन आणि वाहनांचे सुटे भाग, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स, औषधे ही निर्यातीची प्रमुख क्षेत्रे आहेत. तर, निर्यातीला वाव असलेल्या क्षेत्रांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, इलेक्ट्रिक वाहने, अन्नप्रक्रिया उत्पादने आणि वस्त्रोद्योग यांचा समावेश आहे..हे सर्व उद्योग नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, मुंबई, पुणे या शहरांमध्ये आहेत. औषधनिर्माण उद्योगांचे ४० क्लस्टर छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे या दोन ठिकाणी असून त्यात ३८०० हून अधिक युनिटचा समावेश आहे. देशातील एकूण रसायने उत्पादनामध्ये एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा १९ टक्के आहे..त्याचप्रमाणे कुशल कारागीर व व्यवसायासाठीचे अनुकूल वातावरण यामुळे रत्न आभूषणे निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा ४७ टक्के आहे. महाराष्ट्रात ५० सक्रिय बंदरे, १३ एअर कार्गो टर्मिनल, ४९७ औद्योगिक विभाग, ४५ आंतरराज्यीय कंटेनर डेपो, कंटेनर मालवाहतूक केंद्र तसेच हवाई मालवाहतूक केंद्र आहेत. यासोबतच राज्यात १८,४४७ किलोमीटर लांबीचे महामार्ग आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.