Delhi Politics: केंद्रात मंत्री असलेल्या महाराष्ट्रातील ‘या’ नेत्याचा पत्ता कट होणार? मंत्रिमंडळाच्या खांदेपालटाची चर्चा जोरात

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाच्या आज जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांचे नाव झळकल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील त्यांचे स्थान अबाधित राहणार का, हे मंत्रिमंडळाच्या खांदेपालटानंतरच स्पष्ट होणार आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .गेल्या दीड वर्षांपासून ताटकळलेल्या भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटीत पीयूष गोयल महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. गोयल यांना भाजपमध्ये पुन्हा कोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्याच्या निर्णयावरुन चर्चा सुरू झाली आहे..भाजपमध्ये ‘एक व्यक्ती, एक पद’ परंपरा असल्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात गोयल राहणार की त्यांना कोषाध्यक्षपदाचीच जबाबदारी सांभाळावी लागणार, याविषयीची स्पष्टता मंत्रिमंडळाच्या खांदेपालटानंतरच येणार आहे. पण केंद्रात मंत्री असताना गोयल यांच्याकडे आधीही पक्षाचे खजिनदारपद होते. त्यामुळे ते यावेळीही दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळू शकतील , अशी शक्यता आहे..केंद्रात मोदी सरकार येण्यापूर्वीही गोयल यांनी पक्षाचे कोषाध्यक्षपद भूषविले आहे.गोयल पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या मंत्रिमंडळापासून आजतागायत सदस्य आहेत. त्यांनी वीज, रेल्वे, वाणिज्य मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.शहांच्या कार्यकारिणीतही होता समावेशजे.पी.नड्डा यांच्या आधी अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना पीयूष गोयल पक्षाचे कोषाध्यक्ष तसेच केंद्रात मंत्रीही होते. पण आता वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयासह पक्षाचे कोषाध्यक्ष सांभाळणे हितसंबंधाचा संघर्ष ठरणार असल्यामुळे गोयल यांच्या मंत्रिपदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.