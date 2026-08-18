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Delhi Politics: केंद्रात मंत्री असलेल्या महाराष्ट्रातील ‘या’ नेत्याचा पत्ता कट होणार? मंत्रिमंडळाच्या खांदेपालटाची चर्चा जोरात

Maharashtra Union Minister May Exit Modi Cabinet In Reshuffle: भाजपच्या ‘एक व्यक्ती, एक पद’ परंपरेत पीयूष गोयल यांचे मंत्रिपद की कोषाध्यक्षपद, कोणती भूमिका टिकणार याबाबत नवी दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रात तर्क-वितर्कांना उधाण
Modi Cabinet Reshuffle Speculation Intensifies Maharashtra Union Minister Could Lose Cabinet Position In Possible Major Shakeup

Modi Cabinet Reshuffle Speculation Intensifies Maharashtra Union Minister Could Lose Cabinet Position In Possible Major Shakeup

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाच्या आज जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांचे नाव झळकल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील त्यांचे स्थान अबाधित राहणार का,  हे मंत्रिमंडळाच्या खांदेपालटानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

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