महाराष्ट्रात वोटचोरी नाहीच? CSDS च्या संचालकांनी ते 'ट्विट' केले डिलिट, फडणवीसांची राहुल गांधींवर टीका, काय घडलं नेमकं?

निवडणूक विश्लेषक आणि लोकनीति-CSDS चे समन्वयक संजय कुमार यांनी महाराष्ट्रातील मतदार यादीबाबत केलेल्या विवादास्पद दाव्यांसाठी माफी मागितली आहे. त्यांनी आपले जुन्या ट्विट डिलीट केले, ज्यामुळे काँग्रेसला निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवण्याची संधी मिळाली होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संजय कुमार यांच्या या ट्विटचा आधार घेत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. मात्र, आता संजय यांच्या माफीनाम्याने काँग्रेसच्या या रणनीतीला मोठा धक्का बसला आहे..संजय कुमार यांचा दावा काय होता?संजय कुमार यांनी आपल्या डिलीट केलेल्या ट्विटमध्ये दावा केला होता की, महाराष्ट्रातील रामटेक विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक 59 मध्ये लोकसभा निवडणुकीदरम्यान 4,66,203 मतदार होते, तर विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या 2,86,931 वर आली, म्हणजेच 38% मतदार कमी झाले. तसेच, देवलाली विधानसभा मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीत 4,56,072 मतदार होते, तर विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या 2,88,141 इतकी झाली, म्हणजेच 36% मतदार कमी झाले. या आकडेवारीचा आधार घेत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतदार यादीत गडबड झाल्याचा आरोप केला होता..Bihar Voter List : वगळलेल्या मतदारांची यादी जाहीर; बिहार निवडणूक आयोगाचे पाऊल.संजय कुमार यांनी माफी मागताना सांगितले की, त्यांच्या डेटा विश्लेषणात चूक झाली होती. "आमचा कोणतीही गैरमाहिती पसरवण्याचा हेतू नव्हता. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आकड्यांची तुलना करताना चूक झाली," असे त्यांनी स्पष्ट केले.भाजपचा पलटवारसंजय कुमार यांच्या माफीनाम्याने भाजपला काँग्रेसवर हल्ला चढवण्याची संधी मिळाली. भाजपचे आयटी प्रमुख अमित मालवीय यांनी यावर टीका करताना म्हटले, "प्रत्येक निवडणुकीत असेच होते. आधी भाजप हरत असल्याचा दावा केला जातो, आणि जेव्हा निकाल उलट येतात, तेव्हा भाजप कशी जिंकली याची चर्चा सुरू होते. CSDS सारख्या संस्थांनी तपास न करता आकडेवारी जाहीर केली, ज्यामुळे काँग्रेसला महाराष्ट्रात खोटे आरोप करण्याची संधी मिळाली." त्यांनी पुढे म्हटले की, राहुल गांधी ज्या संस्थांवर विश्वास ठेवतात, त्या संस्थांनीच आता आपली चूक मान्य केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनीही राहुल गांधी यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. "जसा सिरीयल किलर असतो, तसाच राहुल गांधी सिरीयल लायर आहे," असे ते म्हणाले..राहुल गांधी आणि निवडणूक आयोगातील तणावराहुल गांधी सध्या बिहारमध्ये मतदार हक्क यात्रा करत आहेत. त्यांनी 7 ऑगस्ट रोजी एका पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर 'मत चोरी'चे गंभीर आरोप केले होते. कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात मतदार यादीत गडबड झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच, संजय कुमार यांच्या आकडेवारीचा आधार घेत महाराष्ट्रातही मत चोरी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. बिहारमध्येही सरकार SIR (सर्व्हे ऑफ इंडिया रजिस्टर) च्या माध्यमातून मत चोरी करत असल्याचा त्यांचा दावा होता..यावर निवडणूक आयोगाने तीव्र प्रतिक्रिया देत राहुल गांधींचे दावे निराधार असल्याचे सांगितले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधी यांना शपथपत्राद्वारे देशाची माफी मागण्यास सांगितले. यामुळे काँग्रेस आणि निवडणूक आयोगातील तणाव आणखी वाढला आहे.संजय कुमार यांच्या माफीनाम्याने काँग्रेसच्या निवडणूक आयोगावरील आरोपांना मोठा धक्का बसला आहे. भाजपने काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले असून, निवडणूक आयोग आणि विपक्षातील वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहेकाँग्रेसची भूमिका काय?राहुल गांधी यांनी संजय कुमार यांच्या CSDS डेटाचा वापर केला की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. काँग्रेस पक्षानेही यावर कोणतेही अधिकृत भाष्य केलेले नाही. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, त्यांनी वापरलेला सर्व डेटा हा निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून घेतला आहे. आता CSDS च्या डेटावरील चुकीच्या दाव्यांनंतर काँग्रेस पक्ष यावर नेमकी काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Congress Vs BJP : राहुल गांधींच्या यात्रेचा बिहारमध्ये काहीही उपयोग नाही : संबित पात्रा.