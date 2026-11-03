Cyclone Murasu Alert : आंध्रच्या किनाऱ्यावर 'मुरासू' चक्रीवादळ धडकणार; तेलंगण, ओडिशातही अलर्ट, महाराष्ट्रावर काय होणार परिणाम? ताशी 110 कि.मी. वेगाने वाहणार वारे?

अमरावती (आंध्र प्रदेश) : बंगालच्या उपसागरात ‘अर्णव’ नंतर लागोपाठ निर्माण झालेल्या ‘मुरासू’ या चक्रीवादळाचा आंध्र प्रदेशला धोका आहे. चक्रीवादळामुळे आंध्रच्या किनाऱ्याजवळ ताशी १०० ते ११० कि.मी. वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असल्याने दक्षतेचे आदेश देण्यात आले (Cyclone Murasu latest update) आहेत. आंध्र प्रदेशसह तेलंगण, ओडिशात चक्रीवादळाचा प्रभाव दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. .महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्टहवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे राज्यातील विविध भागांत पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. आज कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे आणि मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे..यामध्ये विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली आणि यवतमाळ, मराठवाड्यातील नांदेड व लातूर, तर कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या भागांत वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडण्याचा अंदाज असून, काही ठिकाणी विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे..Khadakwasla Dam Water Storage : खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस; जाणून घ्या कोणत्या धरणात किती पाणी, पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर टांगती तलवार?.दरम्यान, यलो अलर्ट नसलेल्या राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही ढगाळ वातावरणासह पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत काही ठिकाणी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा.मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्येही विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. तर उर्वरित महाराष्ट्रात ढगाळ हवामान राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.