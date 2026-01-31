नवी दिल्ली - प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजधानीतील कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे आणि परंपरेचे दिमाखदार दर्शन घडवणाऱ्या 'गणेशोत्सव - आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक' या चित्ररथाला केंद्र सरकारचा प्रथम क्रमांकाचा मानाचा पुरस्कार केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला..राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संकल्पनेतून साकारलेल्या या चित्ररथाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. नवी दिल्लीतील 'राष्ट्रीय रंगशाळा कॅम्प' मध्ये संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित विशेष समारंभात राज्याच्या वतीने सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सहायक संचालक श्रीराम पांडे, कार्यक्रमाधिकारी नीलेश धुमाळ आणि चित्ररथ साकारणारे मुख्य कलाकार तुषार प्रधान, रोशन इंगोले, कृष्णा सालवटकर, श्रीपाद भोंगाडे, चंद्रकांत पाटील व पंकज इंगळे यांनी हा करंडक आणि सन्मानपत्र स्वीकारले..यंदाच्या प्रजासत्ताक दिन संचलनात १७ राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या १३ विभागांचे असे एकूण ३० चित्ररथ सहभागी झाले होते. यामध्ये ''वंदे मातरम्'' आणि ''आत्मनिर्भर भारत'' ही मुख्य संकल्पना ठेवण्यात आली होती..महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने तज्ज्ञ समिती आणि लोकपसंती अशा दोन्ही स्तरांवर बाजी मारली. या स्पर्धेत जम्मू-काश्मीरच्या चित्ररथाला द्वितीय, तर केरळच्या चित्ररथाला तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.