Republic Day Parade : महाराष्ट्राचा चित्ररथ पहिला; काश्‍मीरचा दुसरा, तर केरळचा तिसरा

राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संकल्पनेतून साकारलेल्या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले.
नवी दिल्ली - प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजधानीतील कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे आणि परंपरेचे दिमाखदार दर्शन घडवणाऱ्या 'गणेशोत्सव - आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक' या चित्ररथाला केंद्र सरकारचा प्रथम क्रमांकाचा मानाचा पुरस्कार केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

