Viral : कोणाला पीरियड्स आलेत? विद्यापीठात 4 महिला कर्मचाऱ्यांचे कपडे काढून चेक केले सॅनिटरी पॅड, पुढे जे झालं..धक्कादायक घटना व्हायरल

Maharshi dayanand university viral news : महर्षी दयानंद विद्यापीठात (एमडीयू) घडलेल्या लज्जास्पद घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. विद्यापीठातील चार महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पाळीचा पुरावा सादर करण्यास भाग पाडण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर त्यांना कपडे उतरवायला लावून सॅनिटरी पॅड तपासण्यात आले. या प्रकरणात दोन पर्यवेक्षक आणि इतर तीन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला असून सर्वांना निलंबित करण्यात आले आहे..२६ ऑक्टोबरला हरियाणाचे राज्यपाल प्रा. असीम कुमार घोष एमडीयूला भेट देत होते. त्यादिवशी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांपैकी काही महिला थोड्या उशिरा कामावर आल्या. त्यांनी मासिक पाळीमुळे त्रास होत असल्याचे सांगितल्यावर स्वच्छता पर्यवेक्षक विनोद कुमार यांनी संताप व्यक्त केला आणि त्यांच्या मासिक पाळीचा पुरावा मागितला. त्यांनी दुसऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला बोलावून या महिलांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. या अमानवी कृत्यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे..घटनेचा व्हिडिओ आणि छायाचित्रे महिला कर्मचाऱ्यांनी हरियाणा राज्य महिला आयोगाकडे पाठवली आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षा रेणू भाटिया यांनी या प्रकाराला अत्यंत गंभीर मानत एमडीयू प्रशासन आणि रोहतक पोलिस अधीक्षकांना पाच दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत..एमडीयू प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करत पर्यवेक्षक विनोद कुमार आणि वितेंदर कुमार यांना निलंबित केले असून चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष कृष्णा कुमार यांनी विद्यापीठाला भेट देऊन महिला कर्मचाऱ्यांकडून थेट माहिती घेतली.दरम्यान आरोपी पर्यवेक्षक विनोद कुमार यांनी आपला या घटनेशी काही संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. ते घटनेच्या वेळी फोनवर बोलत होते आणि महिलांनी गैरसमज केला, असे त्यांचे म्हणणे आहे..एमडीयूचे कुलगुरू प्रा. राजबीर सिंह यांनी सांगितले की, विद्यापीठात अशा प्रकारच्या वर्तनाबाबत शून्य सहिष्णुतेचे धोरण आहे. दोषींवर कठोर कारवाई होईल. पीजीआयएमएस पोलिस ठाण्याचे प्रभारी रोशन लाल यांनी सांगितले की आरोपींवर लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. या घटनेने महिला सन्मान आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत..