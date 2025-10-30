देश

Viral : कोणाला पीरियड्स आलेत? विद्यापीठात 4 महिला कर्मचाऱ्यांचे कपडे काढून चेक केले सॅनिटरी पॅड, पुढे जे झालं..धक्कादायक घटना व्हायरल

mdu menstrual harassment incident in haryana university : महर्षी दयानंद विद्यापीठात महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीचा पुरावा सादर करण्यास भाग पाडल्याने संताप उसळला आहे.
MDU Shameful incident forcing women to prove menstrual cycle periods

Saisimran Ghashi
Updated on

Maharshi dayanand university viral news : महर्षी दयानंद विद्यापीठात (एमडीयू) घडलेल्या लज्जास्पद घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. विद्यापीठातील चार महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पाळीचा पुरावा सादर करण्यास भाग पाडण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर त्यांना कपडे उतरवायला लावून सॅनिटरी पॅड तपासण्यात आले. या प्रकरणात दोन पर्यवेक्षक आणि इतर तीन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला असून सर्वांना निलंबित करण्यात आले आहे.

