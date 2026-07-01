दारुबंदीसाठी महिलांचे आंदोलन सुरु असताना पती नशेत पोहोचला, पत्नीने शिकवला कायमचा धडा

मध्य प्रदेशातील बालाघाटमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान हटवण्याच्या मागणीसाठी महिलांनी आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या ८० दिवसांपासून या महिला सातत्याने आंदोलन करत आहेत. अशातच आंदोलनकर्त्या महिलांपैकी एकीचा पती दारूच्या नशेत आंदोलनस्थळी आल्याने मोठा गोंधळ उडाला. यावेळी संतप्त महिलांनी त्याला वीजेच्या खांबाला बांधून ठेवल्याची घटना घडली. इतकेच नव्हे, तर महिलांनी त्याच्या तोंडाला चिकटपट्टीही लावली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत त्याची सुटका केली. या घटनेची सध्या सामाजिक माध्यमांवर जोरदार चर्चा सुरू आहे..गेल्या ८० दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला आता वेगळेच वळण मिळाले आहे. आंदोलनादरम्यान एका महिलेने मद्यधुंद अवस्थेत आंदोलनस्थळी आलेल्या स्वतःच्या पतीलाच भररस्त्यात वीजेच्या खांबाला बांधल्याची घटना घडली. या घटनेचा व्हिडीओ सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत असून त्याची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे..Premium|Thane labour movement case : स्वतःच्या झाकूनी भेगा मनुष्ये सांधतो आम्ही....मीडिया रिपोर्टनुसार, संजू चौधरी असे या व्यक्तीचे नाव आहे. तो २९ जून रोजी मद्यधुंद अवस्थेत आंदोलनस्थळी पोहोचला होता. तेथे उपस्थित महिलांशी त्याने शिवीगाळ करत गैरवर्तन करण्यास सुरुवात केली. यामुळे संतप्त झालेल्या पत्नीने इतर महिलांच्या मदतीने त्याला पकडून वीजेच्या खांबाला दोरीने बांधले. एवढेच नव्हे, तर तो सतत आरडाओरडा करत असल्याने त्याच्या तोंडावर चिकटपट्टीही लावण्यात आली..यासंदर्भात बोलताना संबंधित महिला म्हणाली, "दारूच्या व्यसनामुळे माझा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. एकीकडे परिसरातील महिला मद्यविक्रीचे दुकान हटवण्यासाठी दिवस-रात्र संघर्ष करत आहेत, तर दुसरीकडे माझाच पती आंदोलनात अडथळा निर्माण करत होता. त्यामुळे मला हा निर्णय घ्यावा लागला." दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी महिलांची समजूत काढून परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि संजू चौधरीची सुटका केली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! ‘लाडक्या बहिणीनींना बिनव्याजी कर्ज मिळणार, मुख्यमंत्र्यांनी नेमकी काय केली घोषणा?.बूढी परिसरातील हे मद्यविक्रीचे दुकान गेल्या ४५ वर्षांपासून सुरू असून त्याविरोधात महिलांनी जोरदार आंदोलन छेडले आहे. मद्यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होत असून कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनाही वाढत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. प्रशासनाने हे दुकान तातडीने हटवावे, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही महिलांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.