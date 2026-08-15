महुआ मोइत्रांना रात्री सर्किट हाऊस सोडण्याचे आदेश, गेटवर जय श्रीरामच्या घोषणा; लाइव्ह येत केले गंभीर आरोप

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा सोशल मीडियावर लाइव्ह येत धक्कादायक असे आरोप केले आहेत. कृष्णनगर इथल्या सर्किट हाऊसमध्ये रात्री अचानक खोली रिकामी करण्यास सांगण्यात आले. नदिया जिल्हा प्रशासनावर त्यांनी आरोप केला की, चेकइन करताच काही तासानंतर त्यांना खोली सोडावी लागेल असं सांगितलं गेलं. सायंकाळी साडे सहाला सर्किट हाऊसला आल्यानंतर एक खोली दिली गेली. रात्री साडे नऊला जेवण झालं. त्यानंतर १० वाजण्याच्या सुमारास खोली सोडा असं सांगितलं गेलं..सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये महुआ मोइत्रा यांनी म्हटलं की, एका औपचारिक आदेशानंतर खोली रिकामी करावी लागेल सांगण्यात आलं. त्यावेळी सर्किट हाऊसबाहेर मोठ्या संख्येनं लोक गोळा झाले होते. त्यांनी जय श्रीराम अशी घोषणाबाजी केली. हल्ला करायला ते तयार होते असा खळबळजनक आरोप महुआ मोइत्रा यांनी केला..Census 2026: जनगणनेसाठी ४० प्रश्नांची सूची; स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातिगणनाही होणार.सर्वोच्च न्यायालयानेही मला शिव्यांचा सामना करण्यास सांगितल्यानं मी इथं आहे. मी मागे हटणार नाही. सुरुवातीला मला खोली दिली गेली पण नंतर सोडायला दबाव टाकला गेला. खोली सोडण्यासाठी सतत फोन आणि मेसेज येतायत. मी खोली सोडायला नकार देताच अधिकारी त्रास देतायत असंही महुआ मोइत्रा यांनी म्हटलं..खासदार महुआ मोइत्रा म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने मला म्हटलं होतं की एका स्वातंत्र्यसैनिकासारखं जमिनीवर उतरून परिस्थितीचा सामना करा. मी तेच करतेय. कोलकाता हायकोर्टानं जिल्हा प्रशासन सुरक्षा देईल म्हटलं होतं. पण तेच जिल्हा प्रशासना खोली रिकामी करायला सांगतंय. स्वच्छतेमुळे १४ ऑगस्टला सांयकाळपासून सर्किट हाऊस उपलब्ध नसेल असं सांगितलं. जी खोली स्वच्छ करून मला वापरण्यासाठी दिली तीच काही तासात स्वच्छतेसाठी रिकामी करायला सांगतायत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.