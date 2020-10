नोटबंदीनंतरची प्राप्तिकर विभागाची मोठी कारवाई, कोट्यवधींची रोकड जप्त

नवी दिल्ली- प्राप्तिकर विभागाने बनावट बिलिंग करणाऱ्या एका टोळीच्या दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड आणि गोव्यातील सुमारे 42 ठिकाणी छापे टाकून 500 कोटींच्या बिलिंगचा भंडाफोड केला आहे. 'एएनआय'ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, छाप्यादरम्यान एंट्री ऑपरेटर संजय जैन आणि त्याच्या लाभार्थ्यांकडून 62 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. नोटबंदीनंतर दिल्ली एनसीआरमधील रोकड जप्त करण्याची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे.

प्राप्तिकर विभागाने दिल्ली-एनसीआरसह पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आणि गोव्यातील 42 ठिकाणी छापे मारले आहेत.

As entry operator, Sanjay Jain was running operation of huge cash generation through fake bills. Several shell entities/firms were used for layering of unaccounted money & cash withdrawals against fake bills & unsecured loans. Documents showing entries of over Rs. 500 cr seized. https://t.co/XwCDIT3O9P

— ANI (@ANI) October 28, 2020