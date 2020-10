टेरर फंडिंगः काश्मीरमध्ये वृत्तपत्र, NGO च्या कार्यालयांवर एनआयएचे छापे

नवी दिल्ली- राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेच्या (एनआयए) पथकाने बुधवारी (दि.28) सकाळी काश्मीरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाचवेळी छापे मारले आहेत. यामध्ये श्रीनगर आणि बडगामसारख्या परिसरांचाही समावेश आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, टेरर फंडिंगप्रकरणी हे छापे टाकण्यात आले आहेत. एनआयएकडून अनेक दिवसांपासून या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. आतापर्यंत झालेल्या तपासणीत जे पुरावे मिळाले आहेत. त्याच्याच आधारावर हे छापे टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

एनआयएचे पथक सकाळी श्रीनगरला पोहोचले. त्यांच्याबरोबर पोलिस आणि सीआरपीएफचे पथकही होते. हे छापे स्थानिक वृत्तपत्र ग्रेटर काश्मीर ट्रस्टचे कार्यालय, सोनवरमध्ये खुर्रम परवेज आणि एथ्राऊट एनजीओच्या एचबी हाऊस बोट नेहरु पार्क परिसरातील कार्यालय आणि निवासस्थानावर छापे टाकण्यात आले. यावेळी कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीस आत येण्यास मनाई करण्यात आली होती.

National Investigation Agency (NIA) raids multiple locations in Srinagar, Bandipora and Bangalore including residence of Khurram Parvaiz, offices of NGO Athrout and Greater Kashmir Trust.

