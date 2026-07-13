PM Poshan Scheme UP : माध्यान्ह भोजन योजनेत मोठा बदल! शाळांमध्ये किती स्वयंपाकी असतील? जाणून घ्या नवे नियम

उत्तर प्रदेशातील शासकीय आणि परिषदीय शाळांमध्ये राबविण्यात येणारी 'प्रधानमंत्री पोषण योजना' (पूर्वीची माध्यान्ह भोजन योजना) अधिक प्रभावी आणि सुबक पद्धतीने राबविण्यासाठी योगी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे..केंद्र सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी उत्तर प्रदेशात ३ लाख ५३ हजार ५३६ स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे.शालेय शिक्षण विभागाच्या महासंचालकांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना नव्या शासननिर्णयानुसार पारदर्शक पद्धतीने निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ही प्रक्रिया १५ दिवसांच्या आत पूर्ण करून त्याचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्यास सांगितले आहे..विद्यार्थी संख्येनुसार ठरणार स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांची संख्याशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती पुढीलप्रमाणे केली जाईल.१ ते २५ विद्यार्थी – २ स्वयंपाकी२६ ते १०० विद्यार्थी – ३ स्वयंपाकी१०१ ते २०० विद्यार्थी – ४ स्वयंपाकी२०१ ते ३०० विद्यार्थी – ५ स्वयंपाकी३०१ ते १००० विद्यार्थी – ६ स्वयंपाकी१००१ ते १५०० विद्यार्थी – ७ स्वयंपाकी१५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये शासनाच्या नियमांनुसार अतिरिक्त स्वयंपाकी नियुक्त केले जातील..प्रत्यक्ष पडताळणीनंतरच होणार नियुक्तीनव्या शासननिर्णयानुसार प्रत्येक जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्याने संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष संख्या तपासावी लागणार आहे. ज्या शाळांमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त किंवा कमी स्वयंपाकी कार्यरत आहेत, तेथे विद्यार्थी संख्येनुसार फेरबदल करण्यात येणार आहेत.यामुळे कोणत्याही शाळेत भोजन तयार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासणार नाही. तसेच उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य वापरही होईल..भोजनाचा दर्जा उंचावणार, रोजगारालाही चालनाया निर्णयामुळे शाळांमधील माध्यान्ह भोजन योजनेचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल. विद्यार्थ्यांना वेळेवर, स्वच्छ आणि पौष्टिक भोजन मिळण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर या योजनेमुळे हजारो गरजू कुटुंबांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.