राम मंदिराबाबत मोदींची मोठी घोषणा; हा घेतला निर्णय!

नवी दिल्ली : लोकसबेत आज राम मंदिर निर्माणाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांचे वाचन केले. राम मंदिर निर्माणासाठी स्वतंत्र श्री रामजन्मभूमी तिर्थक्षेत्र समितीची स्थापना करण्यात आली असून ही समिती संपूर्णपणे स्वायत्त ट्रस्ट असेल. तसेच, राम मंदिराची निर्धारित जागा ही सरकारकडून तिर्थक्षेत्र समितीकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

आज केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात राम मंदिराची भव्यदिव्य उभारणी करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राम मंदिर निर्माणाबाबत योजना करण्यात येणार आहेत. तसेच यापुढील घेण्यात येणारे राम मंदिराबाबतचे निर्णय हे सर्व ही समिती स्वतंत्रपणे घेईल. ही समिती अयोध्येत भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण व संबंधित विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी असेल, असे मोदींनी सांगितले.

PM Modi in Lok Sabha: After the verdict on the Ram Janmabhoomi issue came out, the people of India displayed remarkable faith in democratic processes and procedures. I salute the 130 crore people of India. https://t.co/36Ns4LKeQ5

— ANI (@ANI) February 5, 2020